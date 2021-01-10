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【疫市營商】勞力士減產25萬隻手錶等於往年一季產量　高檔錶還需靠中國市場？

商管策略 10:49 2021/01/10

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新冠肺炎疫情令消費市道疲弱，就連高檔手錶也減產。據《WatchPro》報道，瑞士高級腕錶品牌勞力士（Rolex）在 2020 年的手錶產量預計減少約 25 萬枚，相當於勞力士往年一個季度的產量。

因應新冠肺炎疫情，勞力士早在去年 3 月關閉位於瑞士的生產廠房，停產時間持續 6 個星期。之後，勞力士實施嚴格防疫措施後重新恢復腕錶生產工作，但延遲生產耽誤了勞力士近一季的生產計劃。同時，勞力士還推遲去年 3 月至 9 月期間的新產品推出計劃。

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瑞士高級腕錶品牌勞力士（Rolex）在 2020 年的腕錶產量預計減少約 25 萬枚，相當於勞力士往年一個季度的產量

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雖然新冠肺炎疫情令重挫高檔手錶在歐美國家的銷情，但在中國市場復甦得出奇地快，甚至在 2020 年已經超越香港，成為瑞士手錶最大出口市場。德勤（Deloitte）《2020瑞士腕錶行業研究》中表示，由於全球旅遊零售要等到 2022 或 2023 年才恢復正常，瑞士手錶出口到中國以外的地區恢復增長將十分困難。隨著大量中國旅客回流至本國市場進行奢侈品消費，中國市場的高檔腕錶消費潛力仍然十分巨大。

這或許意味著，高級手錶品牌優先供貨予中國市場貨將不可避免。

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Photo：SnappyGoat、Bucherer

撰文 : 廖淑瑩

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