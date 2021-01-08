【商標侵權】產品印有相同商標　美國惠氏告中國公司侵權獲賠3700萬

中國又爆出商標侵權案！生產配方奶粉的美國惠氏（Wyeth）控告 6 間中國企業侵權，指後者在產品使用跟惠氏註冊商標相同或近似的商標，容易令消費者混淆，最終需賠償 3,055 萬元人民幣（約港幣 3,721 萬元）。

當中 6 間被告企業包括：廣州惠氏寶貝母嬰用品有限公司、廣州正愛日用品有限公司、青島惠氏寶貝母嬰用品有限公司。法院經審理後，認定廣州惠氏公司等 6 名被告在產品上使用「惠氏」、「Wyeth」、「惠氏小獅子」等標誌，構成在類似商品使用跟惠氏公司註冊商標相同或近似的商標，容易令公眾對商品產生混淆。此外，認定青島惠氏公司在企業名稱中使用「惠氏」構成不正當競爭，必須在 30 日內變更企業名稱。

米高佐敦・喬丹體育侵權官司9年終結案 Michael Jordan 勝訴喬丹須道歉兼賠42萬【見下頁】

法院考慮到原告的商標知名度高、被告的侵權行為持續時間長、侵權規模大，以及涉案產品關乎嬰幼兒健康安全等因素，最終判美國惠氏公司勝訴，獲得賠償共 3,055 萬元人民幣。

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中國不時傳出企業侵權的行為，保護知識產權已成為近年中國與歐美國家洽談投資保護時的重要議題，中方多次強調會加強保護知識產權。去年 12 月，美國 NBA 球星米高佐敦（Michael Jordan）控告中國兩間公司侵權一案，米高佐敦勝訴獲賠 35 萬元人民幣，被告「喬丹體育」不得再使用商標。

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Photo：喬丹體育、zhizhizhi.com