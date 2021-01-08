  • 9°C
香港時間 : 2021108日 (五) 03:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電影特別版】三款可愛設計! 台灣華淨醫材推叮噹圖案口罩 售 $75盒

行內熱話 03:26 2021/01/08

分享：

波記士多表示，正發售台灣叮噹(哆啦A夢)口罩。
                        
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

這款口罩昆為了慶祝動畫電影《STAND BY ME 哆啦A夢 2》在台灣上映而製造的，是由台灣口罩廠華淨醫材所推出，一系列共有 9 款醫用口罩。今次店方發售的是頭三款，每款有 10 個叮噹圖案口罩，售價為 $75 盒，三盒一套為 $200。

【其他內容】  附購買詳情!Snoopy．鬆弛熊．角落生物! 日本橫井定卡通口罩 獨立裝售 $128/30個

    點擊圖片放大
    +5
    +4


口罩購買連結<<<

1月底開始發貨

【其他內容】  附優惠詳情!消委會五星推介! 盾牌 M40 P-Class 口罩劈價至 $40/50個

【其他內容】   3E>99%! 日本 SUZURAN AIRSPACE 獨立裝口罩 莎莎賣$59.9/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

【設計超搶眼】香港製造! Vannex Mask 民族風 Lv3 立體口罩售 $150盒
今日
【設計超搶眼】香港製造! Vannex Mask 民族風 Lv3 立體口罩售 $150盒
【一盒齊三款】7 日限定! Govek 口罩半價清貨特價 多款圖案獨立包裝口罩售 $38/30個
今日
【一盒齊三款】7 日限定! Govek 口罩半價清貨特價 多款圖案獨立包裝口罩售 $38/30個
Gimans Care x Yeah Yeah Cat 夜貓貓新年版Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個 再送利是封
今日
Gimans Care x Yeah Yeah Cat 夜貓貓新年版Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個 再送利是封
著數優惠 台灣 口罩

下一篇文章

Gimans Care x Yeah Yeah Cat 夜貓貓新年版Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個 再送利是封
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】2021 年香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】2021 年香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣