【電影特別版】三款可愛設計! 台灣華淨醫材推叮噹圖案口罩 售 $75盒

波記士多表示，正發售台灣叮噹(哆啦A夢)口罩。



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這款口罩昆為了慶祝動畫電影《STAND BY ME 哆啦A夢 2》在台灣上映而製造的，是由台灣口罩廠華淨醫材所推出，一系列共有 9 款醫用口罩。今次店方發售的是頭三款，每款有 10 個叮噹圖案口罩，售價為 $75 盒，三盒一套為 $200。

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1月底開始發貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。