Gimans Care x Yeah Yeah Cat 夜貓貓新年版Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個 再送利是封

Gimans Care 將發售 Yeah Yeah Cat 夜貓貓新年版口罩。



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今次發售的夜貓貓新年版口罩，口罩上加入夜貓貓賀年圖案。同時更有成人和中童尺寸選擇。今次隨成人口罩更附送一包 10 個行運一條龍利是封。成人口罩售價為 $98/30個，中童為 $35/10個。夜貓貓口罩於 1 月 8 日下午 2 時開始接受預訂。

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Gimans 口罩規格

Astm F2100 Level 3 (美國Nelson Labs 檢測認證)

BFE細菌過濾效能 >99%

PFE粒子過濾效能 >99%

VFE病毒過濾效能 >99%

歐盟 En 14683 type IIr

日式立體設計，透氣度高，超柔軟耳帶，適合較長時間佩戴

Made in China

獨立包裝口罩30片

售價: $108/盒，預購優惠價$98/盒

預計二月初出貨

口罩購買連結<<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。