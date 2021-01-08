【一盒齊三款】7 日限定! Govek 口罩半價清貨特價 多款圖案獨立包裝口罩售 $38/30個

莎莎表示，正在特價發售 Govek 口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

莎莎指，由即日起至 1 月 13 日，在門市和官網皆以半價發售原價 $78 的指定 Govek 口罩，售價為 $38盒，有 30 個獨立包裝口罩。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【其他內容】 附購買詳情!Snoopy．鬆弛熊．角落生物! 日本橫井定卡通口罩 獨立裝售 $128/30個

Govek 口罩規格



過濾效率PFE≥98%，BFE≥99% (CTI檢驗報告)

有效過濾微細灰塵，細菌，花粉

尺寸: 175mm x 95mm

售價: $38/盒

口罩購買連結<<<

【其他內容】 附優惠詳情!消委會五星推介! 盾牌 M40 P-Class 口罩劈價至 $40/50個



【其他內容】 3E>99%! 日本 SUZURAN AIRSPACE 獨立裝口罩 莎莎賣$59.9/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。