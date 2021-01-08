▲ 好運中心出現一列吉鋪，更延伸到行尾盡頭。

新冠肺炎疫情持續本港經濟低迷，繼 2019 年底生活用品類店鋪和超市進駐，為沙田希爾頓中心增添新氣色。SME.hket 記者約下午到沙田廣場和好運中心視察，粗略估計沙田廣場至少 7 間吉鋪，有商戶表示近期數間地產鋪進駐後，商場市面人流明顯改善。

沙田廣場不出 10 間金鋪，不少金飾鋪櫥窗張貼「抗疫優惠價」宣傳公告。售賣二手錶的金鋪負責人譚先生表示：「零售業較過去數個月慘淡，人流差『旺丁不旺財』。各行做法不同，公司集中本地市場和服務需求，我們出售二手錶和新錶，比一般代理金鋪優勝，給客戶多份選擇。」

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保健食品零售店負責人陳小姐稱：「人流差選擇提早收鋪，公司主要集中內地客為主，現時未通關生意影響非常大，工展會展銷活動取消但公司已入貨，將優惠放在門市銷售，未知何時通關，期望之後更好。」

不過好運中心吉鋪情況更嚴重，走進商場出現「清一式吉鋪」現象。附近商戶鍾先生收到消息：「好運中心將會進行大裝修，相信將會通知租戶遷出，現時應該局部裝修，所以後面商鋪先進行翻新。現時公司待租約期滿後也會搬遷。」

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