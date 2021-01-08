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【疫市直擊】推外賣套餐・盤菜　酒樓破天荒過年減價求客

商管策略 19:46 2021/01/08

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新冠肺炎肆虐，農曆新年本應是中式酒樓的賺錢節日，惜市道受疫情影響，今年過年酒樓甚至要前所未有地減價吸客，有酒樓力推外賣套餐、外賣盤菜，希望能夠開拓新收入來源，化危為機。

鳳城酒家飲食集團在 5 年前由第二代傳人趙志盛及李宇傑（Chris）接手，兩人改革管理並創辦「鳳城1954」新品牌，先後於九龍灣 MegaBox 、荃灣愉景新城開設分店。李宇傑表示，九龍灣分店位處商業區，附近沒有住宅所以晚市一向偏靜，主力靠週末營業額拉上補下。

李宇傑說：「周末營業額約是平日 3 倍，但由於很多公司都會家居工作，午市的寫字樓客、商務客都絕跡，本身中式酒樓便是做多人生意，一大班人叫十多道菜慢慢試，在限聚令之下已經很久都做不到這方面的生意了。」

自家檸檬玩轉Tonic水　聯乘本地品牌發揮港產味見下頁

李宇傑（Chris）。

宴會上限 40人　酒樓：百日宴・做冬定枱生意玩完加推優惠都無用見下頁

以往周末會有不少高收入的年輕家庭到  MegaBox 消費。李宇傑解釋，這是由於 MegaBox 有溜冰場和各式兒童設施，惟新冠肺炎疫情下相關設備相繼停業，家長都傾向不帶兒童外出，人流劇減，甚至 MegaBox 的鳳城 1954 現在都乾脆在下午 4 時半關門，人流太少無謂拖到 6 時。

為了開拓新收入來源，鳳城現時力推外賣，說：「冬至時我們推出了不同份量的盤菜，4人、6人、8 人、12 人我們都做，人均消費約 150 至 170 元左右，以 16 種材料的盤菜來說非常划算，而且 4 人份量輕食式的盤菜也能切合現時少人聚會的潮流。另一方面我們全線外賣 7 折，4 人、6 人、12 餐我們也做，人均 200 元左右。」

酒樓推出外賣盤菜救市。

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李宇傑嘆息過往新年會有春茗、團年飯、開年飯等定單，更是酒樓的主力收入來源，但今年顯然不能指望。每年新年全港酒樓都會抽起特價菜並且加價，今年鳳城將會前所未有「過年減價」求吸引客人。

他苦笑賀年糕點比上年難賣非常多，銷情跌近 8 成：「年糕、蘿蔔糕、芋頭糕、椰汁糕，種種糕點在賣券上都不理想，因為賣卷通常都是客人飲茶時順手買的，現在客人少了來酒樓，就影響到產品銷情。從來沒想到中式酒樓竟然會愁農曆新年的生意。」

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撰文 : 陳文政

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