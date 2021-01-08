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【名牌效應】LV・PRADA推AirPods保護套　奢侈品牌爭相搶高檔手機市場

商管策略 13:43 2021/01/08

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奢侈品牌看似只是女性專利，但其實品牌一直在尋找男女老少皆適用的「低價產品」。直到 AirPods 成為人人必備的產品，令不少奢侈品牌搶推 AirPods 保護套。其實不少品牌多年前曾經推出多款電話，搶攻手機市場。

Louis Vuitton（LV）、Dior、Prada，以及 Bottega Veneta（BV），在去年初先後推出多款 AirPods 保護套。Gucci 也不甘示弱，去年底推出價值 1,100 美元（約港幣 8,527 元）的 Beige 款和 460 美元（約港幣 3,566 元）的 GG Marmont 款，兩者的售價分別等於 3.5 個和 1.5 個 AirPods Pro 的價格。這並不是時尚品牌首次轉戰科技圈。在 2000 年之後，時尚品牌與手機製造商、設計公司曾推出多款手機。

零售寒冬 Hermès．BV  逆市齊加價 隨時引發排隊潮？見下頁

 

Dolce&Gabbana Motorola RAZR V3i

來自意大利的 Dolce & Gabbana（D&G）和 Versace，產品風格均以華麗著稱，好像也只有鍍上土豪金色才能相配。它們先後在 2006 年和 2007 年分別跟摩托羅拉（Motorola）和諾基亞（Nokia）合作，稍微調整電話外觀，推出印有品牌標誌的限量款。

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Versace Nokia 8800 聯乘手機。

減少依賴珠寶・貴價手袋 LV推定造香水56萬元起見下頁

另一奢侈品牌 Diro 就與 ModeLabs 法國設計公司合作，從零開始定制自家專屬的高端手機。Dior Phone 曾推出多個版本，外觀極盡時尚奢華，用各式珠寶打造 Dior 標誌性的 Cannage 格紋。以 2011 年推出的 Reveries 高級定製版為例，這是 Dior 首次推出的輕觸式智能手機，鑲嵌有 640 顆施華洛世奇鑽石。售價上也非常符合其高端定位，最低版本也需 6.6 萬美元（約港幣 51 元），這也難怪成為最昂貴手機榜的常客。

Dior Reveries 高級定製手機。

《動森》熱潮未退！Tommy Hilfiger 明年在遊戲直接賣衫見下頁

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Photo：cellphones、Pinterest、HIGHSNOBIETY

撰文 : 廖淑瑩

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商業營銷 珠寶 AirPods 智能手機 時尚 零售 LOUIS VUITTON Nokia GUCCI Dior

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