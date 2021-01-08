【名牌效應】LV・PRADA推AirPods保護套　奢侈品牌爭相搶高檔手機市場

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奢侈品牌看似只是女性專利，但其實品牌一直在尋找男女老少皆適用的「低價產品」。直到 AirPods 成為人人必備的產品，令不少奢侈品牌搶推 AirPods 保護套。其實不少品牌多年前曾經推出多款電話，搶攻手機市場。
Louis Vuitton（LV）、Dior、Prada，以及 Bottega Veneta（BV），在去年初先後推出多款 AirPods 保護套。Gucci 也不甘示弱，去年底推出價值 1,100 美元（約港幣 8,527 元）的 Beige 款和 460 美元（約港幣 3,566 元）的 GG Marmont 款，兩者的售價分別等於 3.5 個和 1.5 個 AirPods Pro 的價格。這並不是時尚品牌首次轉戰科技圈。在 2000 年之後，時尚品牌與手機製造商、設計公司曾推出多款手機。
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來自意大利的 Dolce & Gabbana（D&G）和 Versace，產品風格均以華麗著稱，好像也只有鍍上土豪金色才能相配。它們先後在 2006 年和 2007 年分別跟摩托羅拉（Motorola）和諾基亞（Nokia）合作，稍微調整電話外觀，推出印有品牌標誌的限量款。
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另一奢侈品牌 Diro 就與 ModeLabs 法國設計公司合作，從零開始定制自家專屬的高端手機。Dior Phone 曾推出多個版本，外觀極盡時尚奢華，用各式珠寶打造 Dior 標誌性的 Cannage 格紋。以 2011 年推出的 Reveries 高級定製版為例，這是 Dior 首次推出的輕觸式智能手機，鑲嵌有 640 顆施華洛世奇鑽石。售價上也非常符合其高端定位，最低版本也需 6.6 萬美元（約港幣 51 萬元），這也難怪成為最昂貴手機榜的常客。
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Photo：cellphones、Pinterest、HIGHSNOBIETY
撰文 : 廖淑瑩