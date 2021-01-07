【附購買連結】屈臣氏特價賣多款中衛口罩 售 $99/4 包或 $300/2 盒

屈臣氏正以優惠價發售多款台製中衛口罩。



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屈臣氏部分門市和官方網店，正以 $99/4 包發售中衛口罩。款式包括:迷彩綠、玩色黑+月河藍、迷彩黑和丹寧牛仔等等。此外，部分門市更以 $300/2 盒發售指定中衛盒裝口罩，有興建的朋友可到門市睇睇。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。