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【管理Tips】營造對話氣氛提高生產力　3 招打破「沉默」公司文化

商管策略 15:01 2021/01/11

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不論是職場新手還是老員工，有時明知方案漏洞也不敢提出，寧願折騰自已順勢執行，結果當然是我失敗，長遠下去企業和員工兩方虧損利益，沉默漸漸形成長管意志「凡是」公司文化，故要解決此問題，團隊領導人必須先踏出一步。打破沉默企業文化由以以下方法做起：

（1）展開對話前先邀請對方表達。團隊領導者發表講話掌握、重要內容同時，傾聽員工發言十分重要；主管和員工有充份機會表達意見，對話氣氛良好，才可以達成政策方向和執行細節。

【員工權益】餓了麼員工上班猝死公司只人道賠2千 香港外賣員保障又如何？​​​​​​【見下頁】​

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

【管理Tips】想升上管理層後坐得穩？做好準備免做「升降機」​​​​​​見下頁】​

（2）營造良好對話氣氛，有助員工主動提出意見。通常遇上問題不敢表達的大多數，其實是顧慮「多口」後風險（如：被針對），所以先營造良好對話氣氛見。

（3）開展「高風險」對話前讓對方感到安全（如：毋須避嫌）。罵戰開展前先強調善意、尊重，讓對方卸下防備心，感到安全後後續話題便不會令雙方甚至第三方不快。

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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