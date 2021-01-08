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【疫市營商】官方電腦節取消品牌無處推廣　變陣：改辦「窮砌機比賽」

商管策略 17:12 2021/01/08

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新冠肺炎肆虐，本應在去年 8 月舉辦的香港電腦通訊節順延至今年 1 月，現最終宣布停辦，有電腦公司與行家合作推出網上電腦節，籌辦新穎砌機比賽吸引消費者，盼輔以直播帶貨能於疫情裏尋找商機。

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飛馬電腦創辧人余卓羲指出，電腦節取消「行家」要各出奇謀，今年不同的電腦品牌 YouTube 頻道將合作舉辧網上電腦節。他說：「活動會分成兩部份，第一部份是『 2077 窮砌大賽』，《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）是非常熱門、話題極多的新遊戲，但對於電腦的要求極高，想順暢地玩電腦配置要有一定水平。各位參賽者要在 24 小時內尋找二手零件砌機，以順暢運行 2077  最低畫面做標準，花最少錢的人勝出。」

電腦節本身是賣貨的好時機，可惜今屆停辦。

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余卓羲笑言，二手電腦零件的價格可以非常低，即便是最近才推出的《電馭叛客2077》 ， 2 、 3 ,000 元的二手零件也可以「玩得起」，料到時會有一定話題。

活動的第二部份則會是直播賣貨。余卓羲說：「今次有 7 個 YouTube 頻道參加，除了我之外還會有另外 3 個訂閱數較多的頻道做直播賣貨。電腦節本身在上年 8 月尾舉行，延後到 1 月也宣布取消，有不少客人都問我還搞不搞活動，最後我們幾個行家決定推出網上電腦節，將貨搬去網上賣。」

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撰文 : 陳文政

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