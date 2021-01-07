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【SME學堂】麥當勞叔叔再見？中國麥當勞推二次元「開心姐姐」 虛擬偶像搶年青人市場

商管策略 17:01 2021/01/07

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中國麥當勞（McDonald's ）在 2017 年被中資「中信資本」收購後，改名為充滿中國味的「金拱門」。品牌最近又有新計劃，將金拱門的代言人「麥當勞叔叔」換成二次元虛擬偶像「開心姐姐」，教小朋友跳舞、講故事。

「開心姐姐」的原型是來自金拱門門市為小朋友慶祝生日派對，穿著粉紅色衣服、頭戴同色髮帶的開心姐姐（女店員）。據金拱門官網指，「開心姐姐」是唱跳型偶像，在微信上的金拱門小程式可以搜尋到開心姐姐，她可以親自示範教小朋友跳舞，也可以進行評分。開心姐姐亦是講故事達人，她可以閲讀預設好的故事，也可以閲讀小朋友自己撰寫的故事。

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金拱門這次推出二次元偶象，估計是打算將行銷策略集中在兒童消費者身上。但「開心姐姐」推出後，遭不少中國網友批評，認為金拱門創意不足，開心姐姐的造型跟日本 VTuber 、A.I.Channel 頻道的絆愛（キズナアイ）相似。

麥當勞過去也曾推出品牌代言人，最為人熟悉的莫過於麥當勞叔叔，其他以麥當勞食物為形象的有漢堡神偷、滑嘟嘟、漢堡神偷等，後來麥當勞調整經營策略，把經營、行銷重心轉至成年人，上述的卡通系列才逐漸淡出。

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Photo：金拱門、Michael Polakovs

撰文 : 廖淑瑩

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