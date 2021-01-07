【附購買詳情】Snoopy．鬆弛熊．角落生物! 日本橫井定卡通口罩 獨立裝售 $128/30個

東興大藥房表示，多款日本橫井定卡通口罩約於 1 月 31 日到貨，現時用戶可以預先訂購。



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今次再返貨的日本橫井定 (Yokoisada) 口罩，由日本大廠 Nippon Mask 推出，口罩支援 3E>99%，一盒 30 個，全獨立包裝。今次有 Snoopy、鬆弛熊和角落生物款式發售，售 $128/30個。

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橫井定口罩規格

尺寸:90mm×165mm

-PFE 99%

-VFE 99%

-BFE 99%

-一盒 30 個

-獨立包裝

售價:$128盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。