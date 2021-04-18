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【附減價詳情】Snoopy．鬆弛熊．角落生物! 日本橫井定卡通口罩 獨立裝售 $98/30個

行內熱話 22:14 2021/04/18

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日本橫井定角落生物 旅行版 成人口罩

東興大藥房一直出售多款日本橫井定卡通口罩已到貨，近來更降價發售。
                        
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

這款日本橫井定 (Yokoisada) 口罩，由日本大廠 Nippon Mask 推出，口罩支援 3E>99%，一盒 30 個，全獨立包裝。今次有 Snoopy、鬆弛熊和角落生物款式發售，口罩為菲律賓製造。這批口罩原價售 $128/30個，現以 $98 盒清貨。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

【其他內容】  型格登場! 海軍藍迷彩新色! 萬寧 Level 3 口罩 獨立包裝售 $70 盒

橫井定口罩規格

尺寸:90mm×165mm
-PFE 99%
-VFE 99%
-BFE 99%
-一盒 30 個
-獨立包裝

售價:$128盒

口罩購買連結<<<

【其他內容】 韓國製造 Wellpick KF94 四層立體口罩創新底價 售 $88/50 個

【其他內容】 香港製造 kkBird 立體口罩 多款型格新色配搭新登場

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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