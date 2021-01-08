【告別WFH】衛星辦公室・混合工作　兩地辦公成疫後新趨勢

隨著新冠肺炎疫苗在多個國家開始接種，人們有望結束 1 年來的遙距工作，重回辦公室。不過，辦公室設置的地點可能會跟以往不同，其中兩大地點更成為辦公新趨勢。

隨著 2021 年人們可能會重返辦公室，企業也為「混合工作場所」做準備，即是讓一些員工返回辦公室，其他員工在家工作。例如 Google 正計劃從 2021 年9 月開始執行「彈性工作週」，讓員工在辦公室工作 3 日，其餘時間則各自在家工作。與傳統辦公室不同，混合工作場需要同事間的溝通和協調力。例如，當有人想在星期二和星期四回到辦公室，員工會希望善用他們在辦公室的時間，和同事達到最高的合作效率。

哈佛商學院助理教授 Ashley Whillans 表示，因應混合工作模式，管理人員要盡可能在員工回到辦公室的時間內，完整明確地交代工作事項。

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▲ Google 正計劃從 2021 年9 月開始執行「彈性工作週」

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企業除了採取「混合工作場所」，辦公室設置的地點，可能會由大都市為中心、在周邊地區開設小型衛星辦公室的方式，讓員工選擇在衛星辦公室、家中或在公司總部辦公。

在新冠肺炎疫情期間，有不少公司選擇將辦公室由城市遷至郊區。空間設計更開放，但同時注重個人私隱也是未來辦公室的趨勢。Gensler 職場研究主管 Janet Pogue mclurin 表示，他們為企業設計的空間，逐漸走向以私人房間和像客廳般的公用空間「套房」模式為主。

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Photo：pexels、unsplash、Victoria Pickering