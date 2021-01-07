【附購買連結】Gimans x 熊本熊 Lv3 賀年口罩套裝 送利是封和環保袋 售$148套

Gimans 表示，1 月 8 日下午 2 時，正式發售 Gimans x 熊本熊賀年口罩套裝。



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今次熊本熊口罩上的圖案，是採用同熊本熊加上鯉魚的設計而成，鯉魚在日本是代表勇氣，力量同長壽的象徵。今次廠方更以套裝方式發售，口罩連同設計的利是封和購物袋發售，售價為 $148 套。

▲ Gimans x 熊本熊賀年口罩

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熊本熊套裝包括：

成人獨立包裝口罩30片，

熊本熊如意吉祥利是封10隻，

熊本熊環保購物袋1個。

售價: $148/套

熊本熊口罩規格:

Astm F2100 Level 3 (美國Nelson Labs 檢測認證)

BFE細菌過濾效能 >99%

PFE粒子過濾效能 >99%

VFE病毒過濾效能 >99%

歐盟 En 14683 type IIr

日式立體設計，透氣度高，超柔軟耳帶，適合較長時間佩戴

Made in China

成人尺寸

▲ Gimans x 熊本熊賀年口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。