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【附購買連結】Gimans x 熊本熊 Lv3 賀年口罩套裝 送利是封和環保袋 售$148套

行內熱話 16:56 2021/01/07

分享：

 Gimans 表示，1 月 8 日下午 2 時，正式發售 Gimans x 熊本熊賀年口罩套裝。
                        
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次熊本熊口罩上的圖案，是採用同熊本熊加上鯉魚的設計而成，鯉魚在日本是代表勇氣，力量同長壽的象徵。今次廠方更以套裝方式發售，口罩連同設計的利是封和購物袋發售，售價為 $148 套。

Gimans x 熊本熊賀年口罩

【其他內容】   3E>99%! 日本 SUZURAN AIRSPACE 獨立裝口罩 莎莎賣$59.9/30個

熊本熊套裝包括：
成人獨立包裝口罩30片，
熊本熊如意吉祥利是封10隻，
熊本熊環保購物袋1個。
售價: $148/套

熊本熊口罩規格:
Astm F2100 Level 3 (美國Nelson Labs 檢測認證)
BFE細菌過濾效能 >99%
PFE粒子過濾效能 >99%
VFE病毒過濾效能 >99%
歐盟 En 14683 type IIr
日式立體設計，透氣度高，超柔軟耳帶，適合較長時間佩戴
Made in China
成人尺寸

Gimans x 熊本熊賀年口罩

口罩購買連結<<<

【其他內容】  附優惠詳情!消委會五星推介! 盾牌 M40 P-Class 口罩劈價至 $40/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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