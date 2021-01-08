  • 10°C
香港時間 : 2021108日 (五) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求職快訊】政府「筍工」再現？ 入職學歷要求中三至中五平均月薪兩萬

業界頭條 09:24 2021/01/08

分享：

新冠肺炎疫情反覆，本港市道低迷勞動力市場需求。政府公務員職位空缺出現「筍工」，隸屬懲教署部門二級懲教助理，需要中五程度或以上學歷要求；在薪酬方面，市道低迷情況下工資增長不變，平均每月薪酬港幣 21,150 元。此外，面試者須通過體能測試及能力傾向測驗，才獲考慮聘任。根據政府職位空缺查詢系統，二級懲教助理（職位編號：43799），全年接受申請直至另行通知。 

另一職缺招聘同隸屬懲教署部門，主責指導及監管懲教院所內在囚人士洗燙工作 — 工藝教導員（洗燙） （職位編號：43801），該職位平均每月薪酬港幣 21,780 元，不過須出示證明洗燙操作方面至少有 5 年工作經驗，或完成學徒訓練或院校訓練課程（洗燙處理/工藝或麻布分配及管理）。值得留意是獲聘者須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值及在部門宿舍居住， 1 月 13 日截止報名申請

【職位薪酬調查】新冠肺炎重塑勞動力需求 年薪高過 IT 居然是這種工？見下頁

【就業市場】亞太重災區・兩類人最慘 勞工組織：今年流失8,100萬個職位 ​​​​​​【見下頁】​

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

非公務員職位空缺，政府物流服務署部門正招聘釘裝機操作員（職位編號：43153），時薪薪酬 99.1 元，入職條件 2 至 6 年相關工作經驗，修畢小六、中三程度或同等學歷，或職業訓練局頒發的中專文憑及證書，申請者注意一般情況下需要在星期一至五通宵時段工作，須通過相關技能測試。該全年接受申請直至另行通知

若有意申請可透過 公務員事務局互聯網站 作網上申請，或下載表格申請表格 [G.F.340 (Rev.3/2013)] 。

另外，勞工處因應政府宣布延長政府僱員的特別上班安排，轄下的所有就業中心及行業性招聘中心會繼續關閉及暫停舉辦招聘活動，直至另行通告。就業中心、行業性招聘中心、電話就業服務中心及職位空缺處理中心會透過電話和電郵提供有限度的就業服務及招聘服務。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Pexels、Colt International

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】趁平租創業？青協開課程助年青人逆市創業
2021/01/06
【疫市營商】趁平租創業？青協開課程助年青人逆市創業
【疫市直擊】賣家鄉碌鵝・羊腩煲　實體店停業只做網店外賣反底成功
2021/01/07
【疫市直擊】賣家鄉碌鵝・羊腩煲　實體店停業只做網店外賣反底成功
【企業責任？】抵制強迫勞動 馬莎成首間跨國品牌承諾停用所有新疆原材料
2021/01/07
【企業責任？】抵制強迫勞動 馬莎成首間跨國品牌承諾停用所有新疆原材料
人才管理 疫情 政府工 公務員事務局 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）

下一篇文章

【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】2021 年香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】2021 年香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣