【求職快訊】政府「筍工」再現？ 入職學歷要求中三至中五平均月薪兩萬

新冠肺炎疫情反覆，本港市道低迷勞動力市場需求。政府公務員職位空缺出現「筍工」，隸屬懲教署部門二級懲教助理，需要中五程度或以上學歷要求；在薪酬方面，市道低迷情況下工資增長不變，平均每月薪酬港幣 21,150 元。此外，面試者須通過體能測試及能力傾向測驗，才獲考慮聘任。根據政府職位空缺查詢系統，二級懲教助理（職位編號：43799），全年接受申請直至另行通知。

另一職缺招聘同隸屬懲教署部門，主責指導及監管懲教院所內在囚人士洗燙工作 — 工藝教導員（洗燙） （職位編號：43801），該職位平均每月薪酬港幣 21,780 元，不過須出示證明洗燙操作方面至少有 5 年工作經驗，或完成學徒訓練或院校訓練課程（洗燙處理/工藝或麻布分配及管理）。值得留意是獲聘者須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值及在部門宿舍居住， 1 月 13 日截止報名申請 。

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非公務員職位空缺，政府物流服務署部門正招聘釘裝機操作員（職位編號：43153），時薪薪酬 99.1 元，入職條件 2 至 6 年相關工作經驗，修畢小六、中三程度或同等學歷，或職業訓練局頒發的中專文憑及證書，申請者注意一般情況下需要在星期一至五通宵時段工作，須通過相關技能測試。該全年接受申請直至另行通知。

若有意申請可透過 公務員事務局互聯網站 作網上申請，或下載表格申請表格 [G.F.340 (Rev.3/2013)] 。

另外，勞工處因應政府宣布延長政府僱員的特別上班安排，轄下的所有就業中心及行業性招聘中心會繼續關閉及暫停舉辦招聘活動，直至另行通告。就業中心、行業性招聘中心、電話就業服務中心及職位空缺處理中心會透過電話和電郵提供有限度的就業服務及招聘服務。

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Photo：Pexels、Colt International