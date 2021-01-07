【員工權益】餓了麼員工上班猝死公司只人道賠2千　香港外賣員保障又如何？

外賣平台員工的勞工權益經常引起討論。中國外送平台「餓了麼」早前發生外送員在工作期間猝死，餓了麼事後指雙方無僱傭關係，毋須補償，但基於「人道主義」向家屬賠償 2,000 元人民幣（約港幣 2,442 元）。至於在外賣平台同樣盛行的香港，外賣員工保障又如何？

在 2020 年，本港發生超過 10 宗外賣員意外，造成 4 人命危，令外賣員權益議題再次引起討論。

參考本地兩大外賣平台 Foodpanda 和戶戶送（Deliveroo），兩者都有為員工提供「團體人身意外保險」，但只在員工上綫時發生意外事故，才可提出賠償申請，平台公司只會協助外賣員進行保險索償的程序，並非視為「工傷」處理。此外，兩大外賣平台為員工購買的團體保險，保額甚低，以 Foodpanda 為例，外賣員如遇意外需要住院，每日津貼為 50 港元。

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賠償項目 Foodpanda 戶戶送 (Deliveroo) 個人物品損失 / 320 美元（約 2,480 港元） 意外住院津貼 50 港元 /日（上限 30 日） 50 美元 / 日 (387 港元）（上限 15 日） 暫時完全傷殘（送餐專員） 500 港元/周 70 港元 /日 （10 周為上限） 500 美元/ 一星期（約3,876港元） 70 美元 /日（約542港元） （26 周為上限） 暫時完全傷殘（新送餐專員） 500 港元/周 70 港元 /日（10 周為上限） 250 美元 / 1 星期 （約 1,938 港元） 35 美元/日 （約 271 港元） （2 周為上限） 意外醫療開支 1 萬港元 1 萬美元 （約 77,525 港元） 意外死亡/永久傷殘 10 萬港元 4.5 萬美元 （約 348,862 港元） 殯葬開支 2,000 港元 2,000 美元 （約 15,505 港元） 重塑或整容手術 / 4,800 美元（約 37,212萬 港元）

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