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【員工權益】餓了麼員工上班猝死公司只人道賠2千　香港外賣員保障又如何？

商管策略 16:03 2021/01/07

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外賣平台員工的勞工權益經常引起討論。中國外送平台「餓了麼」早前發生外送員在工作期間猝死，餓了麼事後指雙方無僱傭關係，毋須補償，但基於「人道主義」向家屬賠償 2,000 元人民幣（約港幣 2,442 元）。至於在外賣平台同樣盛行的香港，外賣員工保障又如何？

在 2020 年，本港發生超過 10 宗外賣員意外，造成 4 人命危，令外賣員權益議題再次引起討論。

參考本地兩大外賣平台 Foodpanda 和戶戶送（Deliveroo），兩者都有為員工提供「團體人身意外保險」，但只在員工上綫時發生意外事故，才可提出賠償申請，平台公司只會協助外賣員進行保險索償的程序，並非視為「工傷」處理。此外，兩大外賣平台為員工購買的團體保險，保額甚低，以 Foodpanda 為例，外賣員如遇意外需要住院，每日津貼為 50 港元。

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賠償項目 Foodpanda 戶戶送 (Deliveroo)
個人物品損失 / 320 美元（約 2,480 港元）
意外住院津貼 50 港元 /日（上限 30 日） 50 美元 / 日 (387 港元）（上限 15 日）
暫時完全傷殘（送餐專員）

500 港元/周

70 港元 /日

（10 周為上限）

500 美元/ 一星期（約3,876港元）

70 美元 /日（約542港元）

（26 周為上限）
暫時完全傷殘（新送餐專員）

500 港元/周

70 港元 /日（10 周為上限）

250 美元 / 1 星期 （約 1,938 港元）

35 美元/日　（約 271 港元）

（2 周為上限）
意外醫療開支 1 萬港元 1 萬美元 （約 77,525 港元）
意外死亡/永久傷殘 10 萬港元 4.5 萬美元 （約 348,862 港元）
殯葬開支 2,000 港元 2,000 美元 （約 15,505 港元）
重塑或整容手術 / 4,800 美元（約 37,212萬 港元）

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Photo： iStocks、TouchBistro

撰文 : 廖淑瑩

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行政管理 員工福利 勞工權益 保險索償 Deliveroo foodpanda 意外保險

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