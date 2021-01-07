【員工權益】餓了麼員工上班猝死公司只人道賠2千　香港外賣員保障又如何？

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外賣平台員工的勞工權益經常引起討論。中國外送平台「餓了麼」早前發生外送員在工作期間猝死，餓了麼事後指雙方無僱傭關係，毋須補償，但基於「人道主義」向家屬賠償 2,000 元人民幣（約港幣 2,442 元）。至於在外賣平台同樣盛行的香港，外賣員工保障又如何？
在 2020 年，本港發生超過 10 宗外賣員意外，造成 4 人命危，令外賣員權益議題再次引起討論。
參考本地兩大外賣平台 Foodpanda 和戶戶送（Deliveroo），兩者都有為員工提供「團體人身意外保險」，但只在員工上綫時發生意外事故，才可提出賠償申請，平台公司只會協助外賣員進行保險索償的程序，並非視為「工傷」處理。此外，兩大外賣平台為員工購買的團體保險，保額甚低，以 Foodpanda 為例，外賣員如遇意外需要住院，每日津貼為 50 港元。
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|賠償項目
|Foodpanda
|戶戶送 (Deliveroo)
|個人物品損失
|/
|320 美元（約 2,480 港元）
|意外住院津貼
|50 港元 /日（上限 30 日）
|50 美元 / 日 (387 港元）（上限 15 日）
|暫時完全傷殘（送餐專員）
|
500 港元/周
70 港元 /日
（10 周為上限）
|
500 美元/ 一星期（約3,876港元）
70 美元 /日（約542港元）
（26 周為上限）
|暫時完全傷殘（新送餐專員）
|
500 港元/周
70 港元 /日（10 周為上限）
|
250 美元 / 1 星期 （約 1,938 港元）
35 美元/日 （約 271 港元）
（2 周為上限）
|意外醫療開支
|1 萬港元
|1 萬美元 （約 77,525 港元）
|意外死亡/永久傷殘
|10 萬港元
|4.5 萬美元 （約 348,862 港元）
|殯葬開支
|2,000 港元
|2,000 美元 （約 15,505 港元）
|重塑或整容手術
|/
|4,800 美元（約 37,212萬 港元）
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Photo： iStocks、TouchBistro
撰文 : 廖淑瑩