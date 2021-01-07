【企業責任？】抵制強迫勞動 馬莎成首間跨國品牌承諾停用所有新疆原材料

馬莎百貨（Marks & Spencer）早前簽署抵制新疆強制勞役產品，中止跟所有牽涉新疆奴隸勞工的生產商合作，並停用所有由新疆生產的原材料和製成品。馬莎百貨成為首間跨國品牌，對外承諾停用所有新疆原材料。

棉花是服飾企業相當重要的原材料之一，而中國作為世界上最大棉花生產國之一，有 80% 的棉花是由新疆種植，而馬莎百貨每年從不同渠道獲得大約 4 萬噸棉絨。據《BBC》報導指，馬莎百貨會在獲得 「瑞士良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative） 認證的商家採購棉花，而協會在去年 3 月已終止在新疆採購棉花，因此該協會新認證的產品現時已沒有來自新疆的棉花。

牽連全球時裝業 美國恐禁新彊棉花中國隨時損失過百億元【見下頁】

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

▲ 中國作為世界上最大的棉花生產國之一，有 80% 的棉花是由新疆種植

又想跟潮流又要環保？ Z世代「道德時尚」推動 5000 億元二手市場【見下頁】

雖然馬莎百貨成為首個宣布停用新疆原材料的品牌，但現時也有不少國際品牌採購新疆棉花製作服裝，如 GAP、H&M 等知名快時尚（Fast Fashion）品牌。隨著不少品牌已嘗試將供應鏈由中國轉移到越南、孟加拉和印尼等地，但有些公司發現在中國製造的品質難以複製。

此外，供應鏈複雜、不透明，也讓品牌難以追蹤棉花源頭，因為某些原料在中國製造後，會再進口到孟加拉、柬埔寨、越南等地工，令許多品牌難以追蹤原料的來源地。

H&M放棄快時尚模式？推新品牌・主打會員訂閱制【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：GianniM、中國棉花協會、pexels