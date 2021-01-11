【SME學堂】疫情下受惠・Amazon投資　Deliveroo成立8年身價暴漲之謎

新冠肺炎疫情加速外賣平台發展，其中成立 8 年的戶戶送（Deliveroo）就在疫情下「受惠」，在過去半年已經開始單季轉虧為盈，甚至在獲得亞馬遜（Amazon.com）投資。

新冠肺炎疫情令網上訂餐服務普及率提前 2 至 3 年，外賣平台也因此受惠。2013 年在英國倫敦成立的 Deliveroo，2019 年全球市場的合作餐廳數目為 62,000 間，在 2020 年更增加了 46,000 間新餐廳，平台在過去半年已經開始單季轉虧為盈。目前 Uber Eats 及 Foodpanda 暫未宣布單季是否已經轉虧為盈，這也意味 Deliveroo 可能是首間單季開始賺錢的國際餐飲外賣服務平台。

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外送賣平台在新冠肺炎疫情下當紅，也吸引其他企業投資。在 2020 年 8 月，英國監管批准亞馬遜對 Deliveroo 的收購行動，意味亞馬遜將持有 Deliveroo 的 16% 股權。

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▲ Deliveroo已與Waitrose、Sainsbury's等多間超市簽約，將其外送範圍從餐廳擴展到實體超市

在亞馬遜的加持下，Deliveroo 在全球市場的動向格外引人關注。

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Photo：shutterstock、Waitrose