【SME學堂】同行倒閉潮也不怕！日本拉麵店兩「普通」招生意疫市倒升

日本拉麵店出現史上最大規模的倒閉潮，當地卻有連鎖拉麵店仍在倒閉潮下站得著腳，店舖生意額仍維持在疫情前的水平。拉麵店之所以能避過倒閉的命運，原來是靠 2 招平平無奇但超實用的策略。

在日本擁有 111 間直營店的連鎖拉麵品牌 GIFT，成為全日本最早開設拉麵外賣服務的店舖，每到午飯時間會有不少外賣平台的員工在店舖外等候定單。日本政府在去年 5 月宣布「外出自肅」期間，GIFT 有 54 間分店開展外賣業務。當時，規模更大 Hiday Hidaka 只有 2 成門市提供外賣服務。

GIFT 的社長田川翔表示，當時甚少有拉麵店使用外賣平台，GIFT 幾乎是壟斷。

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▲ 日本連鎖拉麵品牌GIFT

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除了提早部署外賣服務，GIFT 也在包裝上入手，避免拉麵因送外賣時碰撞而濺出。GIFT 將盛載湯的容器用保鮮紙反覆纏繞，再在上面放上裝有餐具和麵的器皿，再蓋上蓋子用膠帶固定的方式。在外賣員工到店取餐 5 分鐘前開始煮麵，煮麵時間也縮短 45 秒，保證拉麵的口感不會改變。

結果，兩項看似「平平無奇」策略在疫市下取得成功，GIFT 在去年 9 月至 11 月門市銷售額達到 2019 年同期的 95％至 97％，幾乎未受新冠肺炎疫情影響；另一「行家」丸千代山岡家，今年營業額更同比期升 5%，在此市況實屬難能可貴。

在日本其他上市拉麵企業中，拉麵店「一風堂」母公司力之源控股的業績僅為 2019 年同期的 69％ 至 76％，可見「執輸行頭」，遲遲未肯轉業務策略的後果 。

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Photo：ラーメン博物館、キンキンラーメン修行道