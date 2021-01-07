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【超靚盒裝】香港製造小王子圖案口罩 售 $48 盒

行內熱話 03:17 2021/01/07

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由異度空間工作室製作的小王子圖案口罩，又有發售資料更新。
                      
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

異度空間工作室剛在 Facebook 貼出小王子圖案口罩的口罩盒設計，可見設計十分精美，而且廠方指更有隱藏功能，可能是可當成口罩夾。

小王子口罩發售詳情方面，廠方早前透露它預計於 2 月 1 日開賣，2 月25 日開始派貨。一盒口罩有 10 片，售價價為 $48。款式則有星空版、印花版跟一款隱藏版﹔不同顏色版也有機會推出，廠方稍後才會提供最終發售公告。

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 口罩購買連結<<< (未開售)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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