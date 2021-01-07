【超靚盒裝】香港製造小王子圖案口罩 售 $48 盒

由異度空間工作室製作的小王子圖案口罩，又有發售資料更新。



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異度空間工作室剛在 Facebook 貼出小王子圖案口罩的口罩盒設計，可見設計十分精美，而且廠方指更有隱藏功能，可能是可當成口罩夾。

小王子口罩發售詳情方面，廠方早前透露它預計於 2 月 1 日開賣，2 月25 日開始派貨。一盒口罩有 10 片，售價價為 $48。款式則有星空版、印花版跟一款隱藏版﹔不同顏色版也有機會推出，廠方稍後才會提供最終發售公告。

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