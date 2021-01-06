【日本貨都出事?】台灣檢驗日本進口士多啤梨 當中農藥及重金屬鎘超標 (附問題士多啤梨圖片)

日本進口水果特別受市民歡迎，不過近日台灣食藥署檢驗 2 款來自日本佐賀縣及熊本縣的士多啤梨，結果發現兩款士多啤梨均有殘餘農藥，當中熊本士多啤梨更被驗出重金屬鎘超標，當局已要求商家退貨及銷毀涉事產品。



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據台灣媒體報道，台灣食藥署於本月 5 日公布邊境檢驗不符合食品。當中包含有來自日本進口的鮮士多啤梨（熊本），被驗出含有殘留農藥氟尼胺 0.52ppm 和超標重金屬鎘 0.09mg/kg，共 2.5 公斤需按規定退回當地或銷毀。日本進口士多啤梨被驗出重金屬超標乃半年來首次。

另外，日本新鮮士多啤梨（佐賀）亦被驗出農藥氟尼胺 0.21ppm、賽安勃 0.33ppm 殘留含量不合乎規定，同樣需按規定退回當地或銷毀。

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食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，兩款農藥氟尼胺和賽安勃均是殺蟲劑。在台灣，賽安勃只可用於茶葉類作物；氟尼胺則只可用於瓜果、菜類作物，兩種殺蟲劑均不能用於士多啤梨種植中。當局表示未來會加強對進口食物進行抽驗。

暫時未知這兩款士多啤梨有否輸港，但香港市民和水果商戶都要注意，避免購入有問題的產品。

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