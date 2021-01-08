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【疫市營商】港產智能眼鏡疫市彈起　多功能低價格搶佔全球商機

數碼轉型 12:09 2021/01/08

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新冠肺炎肆虐，百業蕭條的亦令資訊科技行業有了蓬勃發展的土壤，有港產智能眼鏡在疫情之下憑藉多功能以及低廉的價格，成功搶佔 Google 等巨頭雄踞的市場。

WFH （在家工作）等遙距作業模式已成「新常態」，各式科技產品應運而生。港產科企 MAD Gaze 研發的智能眼鏡 Glow 及 Glow Plus 已經是第四代產品，各項功能非常成熟，價格約 4,099 元及 4,699 元，相對於 2014 年索價 1,500 美元 Google Glass 價格可謂有極大優勢。

踏入 2021 年，智能眼鏡的市場亦開始進入分歧，Google Glass EE2 針對企業市場；華為、Bose、Solos 等產品則針對聽音樂、通話、運動等家用功能； MAD Gaze 則劍指更廣泛的功能，涵蓋商用及家用用途。

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自家研發光學系統可有效壓低成本，其單眼視野可達53度。

眼鏡零售6月收入跌逾3成　銅鑼灣樓上鋪：盡快控制疫情免經營惡性循環見下頁

MAD Gaze 開發者技術主管謝偉傑（Victor）表示，公司現在研發第 5 代產品，由於擁有自家研發的光學系統，價錢可以比其他 AR 眼鏡低數千甚至一萬元，亦正因價格有非常大的優勢，MAD Gaze 在全球智能眼鏡市場已搶佔 20% 的市佔率。他指出智能眼鏡能用在醫療、保安、零售、存倉等等多個領域，例如存倉員能利用智能眼鏡掃描貨品條碼，螢幕將顯示貨物種類、存放位置與貨架導航等資訊。

MAD Gaze 未來會主力發展「開發者社區」，鼓勵第三方公司開發應用程式，進一步擴展智能眼鏡的應用潛力，甚至推出MAD store，建構自家的智能眼鏡生態系統。

MAD Gaze 開發者技術主管謝偉傑（左）及IVE（黃克競）工程系講師余紫達。

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謝偉傑的老師，IVE（黃克競）工程系講師余紫達（Arthur）表示，電腦及電子工程人才現時相當搶手，「很多機構都問我哋攞人」。余紫達認為，目前市場對大數據、AI（人工智能）專才十分渴求，因為 AR（擴增實境）運算涉及空間定位及深度學習，皆需要上述的兩項技能。

謝偉傑在 IVE 畢業後，升讀於中文大學資訊工程相關的學士課程，入行 6 年已升至主管級別。余紫達寄語有意投身科技界的學生：「不要怕失敗，只要勇敢和努力嘗試，未來世界會更精采。」

MAD Gaze 未來會主力發展「開發者社區」，鼓勵第三方公司開發應用程式。

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撰文 : 陳文政

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