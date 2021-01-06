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香港 San-X 正版授權! 角落小夥伴立體四層卡通口罩 獨立包裝售 $85 盒

行內熱話 18:38 2021/01/06

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網店 Creatived Products Shop 表示，正發售角落小夥伴 3D 卡通口罩，共有 2 款圖案設計，售價為 $85/25個。
                     
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

    點擊圖片放大
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角落小夥伴口罩特點： 

三款尺寸：

-成人尺寸：闊11cm x 高13cm

-兒童尺寸：闊10cm x 高11.5 cm (6-11歲)

-幼童尺寸：闊9 cm x 高9.8 cm (3-6歲)

四層構造:

-表面層：防潑水性不織布，防止飛沫及霧氣滲入，抗菌。

-第二層：無紡布防水

-第三層：高過濾熔噴式不織布，有效過濾及阻隔細微粉塵入侵。

-底面層：親膚複合纖維不織布，材質透氣性佳，可吸附呼吸的水氣，舒適又不易過敏

其他:

-BFE、平均98%(細菌飛沫捕集效率考試) 

-PFE、平均98%(0.1μm微小粒子捕集效率考試) 

-一盒25個，獨立包裝，方便及衛生

-中國製造

售價:$85盒

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【其他內容】  附優惠詳情!消委會五星推介! 盾牌 M40 P-Class 口罩劈價至 $40/50個

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撰文 : 張文啟

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