香港 San-X 正版授權! 角落小夥伴立體四層卡通口罩 獨立包裝售 $85 盒

上一篇文章
【日本貨都出事?】台灣檢驗日本進口士多啤梨 當中農藥及重金屬鎘超標 (附問題士多啤梨圖片)
網店 Creatived Products Shop 表示，正發售角落小夥伴 3D 卡通口罩，共有 2 款圖案設計，售價為 $85/25個。
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】
角落小夥伴口罩特點：
三款尺寸：
-成人尺寸：闊11cm x 高13cm
-兒童尺寸：闊10cm x 高11.5 cm (6-11歲)
-幼童尺寸：闊9 cm x 高9.8 cm (3-6歲)
四層構造:
-表面層：防潑水性不織布，防止飛沫及霧氣滲入，抗菌。
-第二層：無紡布防水
-第三層：高過濾熔噴式不織布，有效過濾及阻隔細微粉塵入侵。
-底面層：親膚複合纖維不織布，材質透氣性佳，可吸附呼吸的水氣，舒適又不易過敏
其他:
-BFE、平均98%(細菌飛沫捕集效率考試)
-PFE、平均98%(0.1μm微小粒子捕集效率考試)
-一盒25個，獨立包裝，方便及衛生
-中國製造
售價:$85盒
口罩購買連結<<<
【其他內容】 附優惠詳情!消委會五星推介! 盾牌 M40 P-Class 口罩劈價至 $40/50個
【其他內容】 3E>99%! 日本 SUZURAN AIRSPACE 獨立裝口罩 莎莎賣$59.9/30個
撰文 : 張文啟