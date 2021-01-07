【疫市直擊】賣家鄉碌鵝・羊腩煲　實體店停業只做網店外賣反底成功

新冠肺炎肆虐打擊香港餐飲業，有餐廳老闆索性關閉實體店全力做外賣，生意反而「做到無停手」。

「家鄉碌鵝」業務經理鍾何笑本身跟丈夫在元朗經營中式餐店「老友記喜點」，在社會事件、721、新冠肺炎疫情連環打擊下，生意愈來愈難做，遂決定結業並全力轉做外賣。現時生意大部分在 Facebook 面書推廣，主售 6 款菜式，客人經網店、《WhatsApp》落單後，再在地鐵沿線交收。

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▲ 鍾小姐與丈夫曾於元朗開食店。

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鍾何笑表示，網店的經營模式與實體店非常不同，只做 6 款菜食材準備更簡單，過往做早市、午市、晚市，單是搜購食材便要花上不少心力，而為了暢順營運，餐廳又要聘請大量員工，經營殊不易。

她說：「現在我們集中做一些花時間又要技巧的菜式，例如碌鵝、羊腩煲。這些菜式想煮得好吃除了要有技術，更要有耐性，例如羊腩煲想做得好吃差不多要做 3 個多小時，很多家庭都寧願買現成。我們做得比坊間更加好吃，爭取市場。」

▲ 招牌菜「家鄉碌鵝」要花費大量時間，市民普遍都會買現成菜式。

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鍾何笑丈夫有經營多年餐館經驗，這 6 款菜式經過不斷琢磨後好評如潮，有回頭客之外也慢慢累積名氣，口耳相傳下客人愈來愈多。她笑言現時網店生意比做餐廳更火爆，人手開始不足，希望在未來生意上了軌道後能夠推出更多美味菜式回饋客人。

▲ 羊腩煲「做到無停手」。

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