【香港製造】自家檸檬玩轉Tonic水　聯乘本地品牌發揮港產味

▲ Carbonation 的 Tonic 使用了本地檸檬。

有味梳打水很多人都飲過，但原來有氣水除了工廠大量生產以外，亦可以小規模形式手工製造。本地有氣水品牌「Carbonation」以本地農作物加上傳統方法製作汽水，並跟香港品牌合作推出聯乘產品，鮮明透徹的口感讓他們在疫市裏銷量穩步上揚。

創立於 2020 年1 月的 Carbonation 由情侶 Victor Li 和 Daniella Ieong 包辦全部業務，新冠肺炎疫情下創業發展無可避免受到影響。Victor 說：「我們的主打產品是『湯力水』（Tonic），這種配方非常適合調配雞尾酒。我們本來打算跟酒吧、餐廳合作，可是新冠肺炎疫情經營運困難，要縮減成本之餘更傾向不轉餐單，變相我們這些新牌子難以打入市場，要另想其他方法推廣。」

賣「體驗」小店同樣適用 餐廳教客沖咖啡主打文青客源【見下頁】

▲ Carbonation 創辦人 Victor (右) 和 Daniella。

藉亞洲手工啤熱 香港品牌衝出國際【見下頁】

湯力水最重要成份是檸檬皮，Victor 和 Daniella 曾試過從果欄購入外國檸檬，惟成品未如理想。Victor 解釋，批發檸檬通常經過篩選以及輕微加工，檸檬商為促銷，只會賣同樣大小的檸檬並在檸檬皮噴上蠟令其整齊、美觀，但用這種檸檬製作汽水並非好事。

Daniella 補充：「我們用傳統方式造汽水，第一件事便是用水去煲檸檬皮。以前外國餐廳為了控制有氣水甜度，會先將材料煲成糖漿，再根據客人的口味加入適量有氣水。我們做法跟他們類似，為了保持檸檬原有風味，我們會用上含有最多油份、香氣的檸檬皮，糖方面我們不用白糖、砂糖，而會採用冰糖，可以說是『中式汽水』。」

▲ 本地種植的「香水檸檬」，表皮無蠟令它特別清香。

辛苦錢舖租貴 傳統特色糕點難找接班人【見下頁】

Carbonation 現時採用香港農場以有機方式種植的台灣種檸檬「香水檸檬」，這種檸檬的汁較少，在最新鮮、成熟時並非黃色而是綠色，其貌不揚的外表卻為他們的湯力水帶來嶄新、透徹、怡人的檸檬香味。

Daniella 笑言：「市場上大部分檸檬製品，無論是食物、洗潔精不多不少都是添加精油和化學劑，所以大部分市面的檸檬都是同一種味。相對而言，香水檸檬的味道便很突出，有客人飲完後都會問我們是用哪種檸檬，會自己再去買。」

▲ Espresso Tonic 非常受歡迎，一星期便消耗了近 100 枝。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

近兩年咖啡店非常流行 「Espresso Tonic」， Carbonation 跟不同咖啡店推出同類產品，有咖啡店推出後 1 星期便消耗了好幾箱湯力水；另外， Carbonation 亦曾跟本地氈酒（Gin）製造商合作推出檸茶味的枝裝檸茶味雞尾酒。

除了湯力水以外，Carbonation 亦推出煙薰梳打水。Victor 說：「我們會用荔枝木來做煙薰，荔枝木通用在製作港式燒鴨燒鵝，我們希望能夠在產品裏加入更多港式元素，並跟本地品牌互相扶持。現時比較制肘公司發展的是產能，希望未來透過以機械化取代人手，把月產量從 10,000 枝提升 3 至 4 倍，並推出更多不同口味的本地汽水。」

▲ 除了煙薰梳打水(左)外，Gin Lemon Tea 亦是他們的新產品，茶餐廳在落單時會將凍檸茶寫成COT( cold 0 tea，諧音凍檸茶)，GOT 特具港式味。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】