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【疫市營商】疫情未緩和世銀料今年經濟增長僅4％　對經濟體影響恐長達10年

業界頭條 07:50 2021/01/07

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新冠肺炎疫情影響全球經濟，世界銀行（World Bank）早前發表半年度的全球經濟展望報告，預計 2021 年全球經濟將增長 4%。報告指出，疫情對全球經濟帶來長久的負面影響，全球可能面臨長達 10 年增長表現欠佳的情況。

報告指出，新冠肺炎疫情造成的經濟活動轉差程度略小於之前估計，但復甦力度也更弱，要面對大量下行風險。世界銀行警告，由於新冠肺炎確診人數不斷上升，以及疫苗延遲分發，因而令今年復甦幅度只有 1.6%。

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由於確診人數不斷上升，以及疫苗延遲分發，可能讓今年復甦幅度只有 1.6%。

全球債務違約率急增2倍 逾200間公司無力還債中國微企遭殃見下頁

世界銀行預期，這場新冠肺炎疫情對全球經濟帶來長久的負面影響，除非實施全面改革，否則全球可能面臨長達 10 年增長表現欠佳的情況。世銀稱，發達經濟體衰退程度較輕微，以及中國復甦轉趨強勁，有助避免全球整體產出出現更大幅度崩潰，但其他新興市場與發展中經濟體受到的影響較嚴重。

2021年客運量「一舖清袋」！全球客運量大跌67％回到1999年水平見下頁

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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