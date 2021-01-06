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【疫市營商】趁平租創業？青協開課程助年青人逆市創業

商管策略 14:24 2021/01/06

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新冠肺炎疫情打擊香港就業市場，有企業更裁員甚至是倒閉。趁租金下跌，有部分打工仔希望逆市創業。香港青年協會與保誠合作舉辦「青年創業學」證書課程，為有志創業的青年打好根基及裝備自己。

課程內容包括：如何撰寫創業計劃書、創業會計、財務管理及稅務須知、中小企人力資源管理、客戶管理、創業法律知識、網上營銷策略及品牌建立，以及租務須知。是次課程特設「我要做老闆 ─ 學員推銷創業計劃書比賽」，學員可遞交創業計劃書，並進行推銷（pitching） 環節，優勝者最高可獲得 5,000 港元獎金。

中大畢業生創手工啤品牌 嚴選銷售點保品質疫市打好口碑見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

首創話梅朱古力 兩姊妹拍住上造出真正「香港味道」見下頁

香港青年協會業務總監鄧良順表示，經濟下滑有人叫苦連天，亦有人認為是創業好時機，只要有良好部署，相信能夠創造逆市商機。他指，疫情改變消費者的生活模式，有志創業青年的如想把握契機，其商業知識和培養創業家精神極為重要。

「青年創業學」證書課程費用連按金為 1,000 港元，學員如出席率達 80% 或以上，將退回 500 港元按金。

市區樓上舖搬新界圓藝創夢  手作小店連結藝術與社區見下頁

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

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