【SME學堂】木村拓哉代言・改薄利多銷　日產汽車從虧損近250億到成功「翻身」之路

經歷前總裁戈恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃，再加上全球新冠肺炎疫情肆虐，日產汽車（Nissan Motor）去年上半年虧損近港幣 250 億元。為扭轉現況，日產將一改薄利多銷的策略，並找來日本「天王」木村拓哉代言。

日產汽車發表 2020 年上半年（4 至 9 月）的業績，營業額為 3 兆 926 億日圓（約港幣 2,962 億元），比前年度同期減少 38%，虧損則高達 1,587 億日圓，加上支付員工退休費用，並因疫情工廠停產的固定費用支出，當期最終虧損高達 3,299 億日圓（約港幣 248 億元）。

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▲ 日產汽車找來日本「國民偶像」木村拓哉代言並推出一系列廣告

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日產汽車經歷戈恩棄保潛逃事件後，在 2020 年 5 月公布事業重建方案（NISSAN NEXT），結束其在印尼的生產線，以縮減人手等方式減少固定費用。與過往戈恩採用的薄利多銷策略不同，現任社長內田誠在乎的是每架車的獲利率，營業指標也由銷售台數量轉為獲利能力，期望至 2023 年達到 5% 營業利益率。

日產汽車在推銷策略方面，就找來日本「國民偶像」木村拓哉代言並推出一系列廣告，提升市民對品牌好感。

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