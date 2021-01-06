【疫市直擊】二人限聚及禁堂食令無了期　火鍋店：寧所有行業全停勿拖泥帶水

新冠肺炎疫情反覆，二人限聚及禁堂食令等社交距離措施原定今日（1月6日）屆滿，食衛局局長陳肇始表示，將防疫措施延續兩星期至 1 月 20日。有火鍋店認為，寧可政府推行一次性硬措施，並非「無限期」延長規例。

新冠肺炎疫情持續加上一系列限制社交距離措施，餐飲業可謂雪上加霜。怡紅院火鍋料理（Yi Hung Yuen Hotpot Cuisine）東主 Kason Lau 表示：「事實上，多宗新冠肺炎確診個案的源頭不是餐飲業，若要採取強硬措施，應該所有行業全停，而非只集中餐飲業，這樣對我們不公平。」

防疫限聚措施再延長 熟食中心檔主：有幾多資助都救唔到生意​​​​​​【見下頁】

▲ 怡紅院火鍋料理除加入不同外賣平台外，還設外賣送貨服務。

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Kason 又指，受新冠肺炎疫情影響，整體營業額下跌近 8 成，加上禁堂食令措施一改火鍋時段作相應對策，推出限定午市火鍋套餐，及堂食及外賣一律 7 折。他坦言，外賣業務不能幫補整體營業額，目前除加入不同外賣平台外，還設外賣送貨服務，也方便客人直接落單，公司隨定單「叫車」物流貨運服務，為客人提供多種選擇。

限聚令外賣生意救不了堂食 點心小店堅持服務街坊風雨不改【見下頁】

▲ 火鍋店推出午市火鍋套餐時段作相應對策

食物及衞生局局長陳肇始日前出席電台節目表示，如果想盡快達致「清零」目標，除了不斷擴大病毒檢測範圍，亦要更快追蹤密切接觸者，甚至「追多一、兩層」至他們的密切接觸者，才能有效堵截病毒。

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