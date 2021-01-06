【SME學堂】收購國產電梯．發展智能樓宇 美的如何「搣甩」家電標籤？

一向以家電為主要業務的國產品牌「美的」（Midea），最近 宣布內部架構調整，將核心家電業務轉為智能家居等創新業務。公司業務大幅轉變，美的透過收購相關行業努力「搣甩」家電標籤。

去年 11 月，美的經營方向出現變化。由原來消費零售業務（B2C），透過收購國產電梯企業「菱王」進入電梯領域等 B2B 模式。公司指， 樓宇事業部目前有 4 個業務範疇，當中冷氣 業務仍是收入支柱，其次為菱王電梯為主導的電梯業務，其營收每年約 10 億人民幣。

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▲ 「美的」最近宣布內部架構調整，將核心的家電業務，轉為智能家居等創新業務

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美的由家電轉投智能行業，市值曾突破 5,000 億元人民幣，冷氣業務在國內的營收甚至超越另一對手格力電器，可見品牌努力擺脫 家電標籤。然而，美的不斷發展機械人、工業互聯網等業務，但消費電器依然是其賺錢能力最強的業務。

美的集團 2020 年中期業績顯示，消費電器的營業額佔 84% ，達到 1,170 億元人民幣。但機械人及自動化業務收入僅佔 7%，且其 19% 的毛利率比 31% 的消費電器還低。

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Photo：luchangjiang、pinterest