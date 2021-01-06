【大灣商機】大灣區擬試行三地自駕遊兼拓港汕海上遊　有助本地旅遊業復甦

隨著粵港澳大灣區成為國家發展重點，國家文化和旅遊部、廣東省政府等部門最近針對大灣區旅遊，推出多項規劃。包括發展粵港澳大灣區出入境自駕遊、開拓香港—深圳—惠州—汕尾海上旅遊航線，有望惠及本港旅遊業。

「粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃」（簡稱規劃）中，提出粵港澳大灣區到 2025 年，在建設人文灣區與休閒灣區方面要初見成效。到 2035 年，全面建成宜居宜業宜遊的國際一流灣區。

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▲ 規劃中提到開辦香港—深圳—惠州—汕尾海上旅遊航線

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規劃中有不少措施惠及香港，當中提出試行三地通行自駕旅遊營運車牌，發展粵港澳大灣區出入境自駕遊。此外，規劃中提到開辦香港—深圳—惠州—汕尾海上旅遊航線，並逐步簡化及放寬內地郵輪旅客的證件安排，研究內地郵輪旅客以過境方式，到香港參加全部郵輪航程。

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Photo：American Express、Pixabay