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【附優惠詳情】消委會五星推介! 盾牌 M40 P-Class 口罩劈價至 $40/50個

行內熱話 03:12 2021/01/06

分享：

 盾牌表示，為慶祝 M40 P-Class 口罩獲消委會五星評級，所以為此口罩推出 5x5 優惠活動。
                    
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

盾牌 5x5 優惠活動的注意點為:

1）優惠活動只限購買 M40 成人 P-Class Level 2
2）5折酬賓 $80*5折 = $40/盒
3）每人限購最多 5 盒
4）優惠活動只為期 5 日
5）只限盾牌 FB 粉絲購買，在購買時候，必須在店員面前顯示已經「like」及￼追蹤盾牌FB專頁，並且購買時才在店員面前發訊息 PM「5」到盾牌專頁，以示已經接受優惠(按此)。

活動時期：
2021-1-6星期三至2021-1-10星期日止。
其他防疫產品，維持原價每位盾牌FB粉絲，只限購買1次

盾牌 M40 P-Class 口罩劈價至 $40/50個

【其他內容】 masklab 口罩升級進化! 平面．KF 同推 2.0 版 夜幕芬馥漸層口罩售 $36 盒起

盾牌防疫產品中心地址：

1）銅鑼灣羅素街60號

2）旺角門市部豉油街20號總統商場地下4號舖

3）新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬ Tel：98638924

4）新界元朗壽富街29號興隆中心地下20號舖 

【其他內容】  一盒齊四款! OxyAir 星座星空色系口罩 Level 3現貨售$120盒 附購連結

【其他內容】  一盒有三款優美設計! Govek 超靚和風賀年Lv3口罩 獨立包裝售$78盒 2 盒 9 折

撰文 : 張文啟

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