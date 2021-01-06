【附優惠詳情】消委會五星推介! 盾牌 M40 P-Class 口罩劈價至 $40/50個

盾牌表示，為慶祝 M40 P-Class 口罩獲消委會五星評級，所以為此口罩推出 5x5 優惠活動。



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盾牌 5x5 優惠活動的注意點為:

1）優惠活動只限購買 M40 成人 P-Class Level 2

2）5折酬賓 $80*5折 = $40/盒

3）每人限購最多 5 盒

4）優惠活動只為期 5 日

5）只限盾牌 FB 粉絲購買，在購買時候，必須在店員面前顯示已經「like」及￼追蹤盾牌FB專頁，並且購買時才在店員面前發訊息 PM「5」到盾牌專頁，以示已經接受優惠(按此)。



活動時期：

2021-1-6星期三至2021-1-10星期日止。

其他防疫產品，維持原價每位盾牌FB粉絲，只限購買1次

▲ 盾牌 M40 P-Class 口罩劈價至 $40/50個

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盾牌防疫產品中心地址：



1）銅鑼灣羅素街60號



2）旺角門市部豉油街20號總統商場地下4號舖



3）新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬ Tel：98638924



4）新界元朗壽富街29號興隆中心地下20號舖

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