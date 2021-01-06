【分男女兩款】Gimans Care Poker Lv3 口罩 獨立包裝售 $80 盒

Gimans Care 表示，即時發售成人 Poker 醫用口罩 。



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今次廠方新推出的口罩，是採用啤牌概念設計，口罩上印有啤牌圖案。它又分為男士用的 King 款和女士用的 Queen 款，成人尺寸，Level 3 水平。兩款口罩同售 $80 盒，有 25 個獨立包裝口罩。

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Gimans Care口罩規格:

Astm F2100 Level 3 (美國Nelson Labs 檢測認證)

BFE細菌過濾效能 >99%

PFE粒子過濾效能 >99%

VFE病毒過濾效能 >99%

歐盟 En 14683 type IIr

日式立體設計，透氣度高，超柔軟耳帶，適合較長時間佩戴

中國製造



一盒 25 個、獨立包裝

售價:$80

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預計二月初出貨

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