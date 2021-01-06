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【分男女兩款】Gimans Care Poker Lv3 口罩 獨立包裝售 $80 盒

行內熱話 02:56 2021/01/06

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Gimans Care 表示，即時發售成人 Poker 醫用口罩 。
                   
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次廠方新推出的口罩，是採用啤牌概念設計，口罩上印有啤牌圖案。它又分為男士用的 King 款和女士用的 Queen 款，成人尺寸，Level 3 水平。兩款口罩同售 $80 盒，有 25 個獨立包裝口罩。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【其他內容】 masklab 口罩升級進化! 平面．KF 同推 2.0 版 夜幕芬馥漸層口罩售 $36 盒起

Gimans Care口罩規格:

Astm F2100 Level 3 (美國Nelson Labs 檢測認證)

BFE細菌過濾效能 >99%

PFE粒子過濾效能 >99%

VFE病毒過濾效能 >99%

歐盟 En 14683 type IIr

日式立體設計，透氣度高，超柔軟耳帶，適合較長時間佩戴

中國製造

一盒 25 個、獨立包裝

售價:$80

口罩購買連結 (King)<<<

口罩購買連結 (Queen)<<<

預計二月初出貨

【其他內容】  一盒齊四款! OxyAir 星座星空色系口罩 Level 3現貨售$120盒 附購連結

【其他內容】  一盒有三款優美設計! Govek 超靚和風賀年Lv3口罩 獨立包裝售$78盒 2 盒 9 折

撰文 : 張文啟

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