【分男女兩款】Gimans Care Poker Lv3 口罩 獨立包裝售 $80 盒

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Gimans Care 表示，即時發售成人 Poker 醫用口罩 。
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今次廠方新推出的口罩，是採用啤牌概念設計，口罩上印有啤牌圖案。它又分為男士用的 King 款和女士用的 Queen 款，成人尺寸，Level 3 水平。兩款口罩同售 $80 盒，有 25 個獨立包裝口罩。
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Gimans Care口罩規格:
Astm F2100 Level 3 (美國Nelson Labs 檢測認證)
BFE細菌過濾效能 >99%
PFE粒子過濾效能 >99%
VFE病毒過濾效能 >99%
歐盟 En 14683 type IIr
日式立體設計，透氣度高，超柔軟耳帶，適合較長時間佩戴
中國製造
一盒 25 個、獨立包裝
售價:$80
預計二月初出貨
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撰文 : 張文啟