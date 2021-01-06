紐約時報評疫情下的台灣 「猶如平行時空」

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球確診病例超過 8400 萬宗，逾 183 萬人死亡，環球經濟亦受重創。但台灣民眾卻能在數個月以來維持相對正常的生活，《紐約時報》形容台灣處境有如平行時空。衛生福利部長陳時中認為，台灣應開始實行入境普篩，並表示在疫苗證實有持久免疫效果前，台灣不大可能放寬嚴格的邊境防護措施。

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當全球疫情嚴峻之際，台灣民眾仍能夠維持正常生活，不但婚禮如常舉行，還照樣湧入球場看職棒、到處逛夜市，被《紐約時報》形容正常到「令人毛骨悚然」，處境有如電視影集「陰陽魔界」（The Twilight Zone）中的平行時空。台灣人口 2350 萬，比美國佛羅里達州多，但累計確診病例只有 808 宗，僅得 7 人死亡。可見疫情無論對經濟和民生的影響也十分輕微。

衛生福利部長陳時中向《紐約時報》表示，上述成果是政府防疫策略根基不能動搖的理由。自去年 3 月起，所有入境台灣民眾均須居家檢疫 14 天，包括台灣公民。嚴格的隔離檢疫能夠防止患者湧進台灣，在不必付出高昂篩檢成本的情況下，有效減輕醫療體系負擔。

▲ 衛生福利部長陳時中向《紐約時報》表示，政府防疫策略根基是不能動搖。

《紐約時報》報導，當世界其他地方注射疫苗時逐步放鬆防線，台灣可能會因此在經濟與政治層面遭受孤立。然而，陳時中認為疫苗的出現或會令民眾的防疫意識降低，引爆另一波疫情。他表示，在有更多證據證明現有疫苗可產生持久免疫效果前，台灣政府不大可能改變防疫政策。他暗示，台灣不會像其他地方因民意壓力而放寬限制，當疫情復燃方才鞏固防線。

隨著變種新冠病毒在台灣出現，部分專家呼籲政府擴大篩檢，揪出更多無症狀病例。陳時中認為，除強制檢疫外，亦應開始全面篩檢入境者。為防堵新變種病毒株，台灣已對去年 12 月 13 日後入境且有英國旅遊史者全面進行檢疫期滿前採檢。

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