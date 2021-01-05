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【疫市直擊】面授課程續停至農曆年　訓練機構開發網上遊戲維持學生團隊協作

商管策略 07:01 2021/01/05

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新冠肺炎疫情惡化，教育局宣布全港學校維持暫停面授課程及校內活動直至農曆新年假期，學校需要調整校內外活動。有團隊訓練機構表示，對復課期望不大也是預期之內。

團隊訓練機構 Master Edutainment 服務對象為中小學和非牟利機構合作，當中涵蓋各類校內外團體訓練活動為發展青少年的潛能。機構聯合創辦人張栢寧（Jason）表示，以上學年新冠肺炎疫情走勢認為未必立刻復課，故對活動恢復期望不大。

去年新冠肺炎疫情稍為緩和之際，政府曾維持半日制分階段復課，合作學校認為：（1）基於時間有限；（2）集中學生學業為主，舉辦實體活動太幅減少。

跳繩學校疫情曾停業 轉 Facebook Live 教學「起死回生」見下頁

泡泡足球 Bubble Soccer 是其一實體團隊訓練熱門活動

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

張栢寧續指：「從新冠肺炎疫情爆發至去年底，接近 9 成實體訓練活動取消。當部分學校未準備舉行實體訓練活動，學生連『打波』機會也失去時，難免感到乏味，相信利用網上互動嘗試為他們『解悶』 。」

中小學校疫情音樂班全停 敲擊樂教育公司推師資培訓新出路​​​​​​【見下頁】​

張栢寧認為，公司半年間開發線上新項目《Team Unlock》遙距連線解難遊戲，期望透過活動訓練解難能力和團隊協作，加強學生之間相處。現階段每星期 4 至 5 場網上活動，最近 4 個月學校查詢情況增多，反映他們對接受網上團體訓練活動程度高，相信未來這類網上活動仍有需求。

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撰文 : 鍾采餘

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