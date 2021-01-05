【一盒齊四款】OxyAir 星座星空色系口罩 Level 3現貨售$120盒 附購連結

香港口罩廠 OxyAir 表示，現製造少量星座星空色系口罩發售。



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OxyAir 指，除原有 16cm 星座六大色系外，廠方又剛剛製作了少量 16cm 的星座星空色系，每盒四十片裝 Level 3 星空色系口罩，而且一盒內已有齊四款不同星空色彩，售價為 $120 盒。新口罩現已在網店上架，現貨發售。

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12星座星空系列口罩(16cm)規格 規格： ASTM F2100-19 Level 3, EN14683:2019 Type IIR, BFE≧99%, PFE≧99%, VFE≧99% 尺寸： 16 × 9.5cm(±3%) 件數： 40（每盒4包，每包10件裝） 星座: 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、 獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、 射手座、摩羯座、水瓶座、雙魚座 顏色： (每盒均由4款星空圖案布料組成， 配以顧客所選的其中一個12星座 立體壓紋圖案) 產地： 香港

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。