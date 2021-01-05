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【一盒齊四款】OxyAir 星座星空色系口罩 Level 3現貨售$120盒 附購連結

行內熱話 18:32 2021/01/05

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香港口罩廠 OxyAir 表示，現製造少量星座星空色系口罩發售。
                  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

OxyAir 指，除原有 16cm 星座六大色系外，廠方又剛剛製作了少量 16cm 的星座星空色系，每盒四十片裝 Level 3 星空色系口罩，而且一盒內已有齊四款不同星空色彩，售價為 $120 盒。新口罩現已在網店上架，現貨發售。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【其他內容】 【消委會 5 星評級】理的 Level 3 獨立裝新版港產口罩 特價售$65/30個 附購買連結

12星座星空系列口罩(16cm)規格
 
規格：

ASTM F2100-19 Level 3,

EN14683:2019 Type IIR, 

BFE≧99%, PFE≧99%, VFE≧99%
尺寸： 16 × 9.5cm(±3%)
件數： 40（每盒4包，每包10件裝）
星座:

白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、

獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、

射手座、摩羯座、水瓶座、雙魚座
顏色：

(每盒均由4款星空圖案布料組成，

配以顧客所選的其中一個12星座

立體壓紋圖案)
產地： 香港

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【其他內容】【唔駛 $1 個】3E>99%! 日本 Fuji 口罩 再劈價售 $49/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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