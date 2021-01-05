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矽谷勞方起革命！ Google首現工會組織

業界頭條 13:33 2021/01/05

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美國矽谷向來是美國西岸經濟龍頭，一般科技企業手持大量資源，加上員工福利水平極佳，一向沒有人主動建立工會組織勞方與資方周旋，形勢在 2021 年終於改變。

全球最大綜合科技公司 Alphabet（Google 母公司）的員工率先破舊立新，成立名為「Alphabet Workers Union」的工會組織，首階段約有 200 多名員工參與，而目前 Alphabet 在全球共擁有超過 12 萬多名員工，比例雖然是微不足道，但對於市場來說衝擊極大。

《動森》也上榜！《時代》選出2020百大最佳發明　安慰人類「最慘」1 年見下頁

「Alphabet Workers Union」的主要推動者為美國通訊工會（CWS），表明歡迎任何員工與外判商加入。目前 Alphabet 旗下的人手約有一半為臨時工、供應商與特別合約員工，他們不能享用正職員工的福利。

有評論認為，此舉極具歷史意義，因為 Alphabet 前身 Google 成立之初以「不作惡」（Don’t Be Evil）為基本行為準則，但當成為世界上最具影響力的公司後，多項決策未能維護上述宗旨，亦沒有細心聆聽內部員工訴求。預期工會成立後有助勞方與資方尋回「最大公因數」，在公司盈利與共同價值觀之間再次找尋平衡點。

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

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撰文 : 陳裕邦

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