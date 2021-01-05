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【私會都唔得?】陳肇始會探討為私人聚會加入防疫措施 籲勿跨家庭聚會

行內熱話 15:07 2021/01/05

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食物及衛生局局長陳肇始昨日（4 日）於記者會提到，現時沒有條件放寬各項防疫限制，故此口罩令、2 人限聚令、6pm 後禁堂食、表列處所禁止營業等社交距離措施會延遲多兩星期至 1 月 20 日止。今日（5 日）陳肇始於電台節目表示，現行社交距離措施有效，但不忘呼籲市民切勿跨家庭聚會，有需要時或會探討針對私人聚會防疫措施，助以疫情防控。 

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食物及衛生局局長陳肇始今日（5 日）於電台節目表示，現行社交距離措施有效，但日後會否再收緊相關措施，就要評估疫情後方能決定，畢竟如為社會帶來不便，就需要作出平衡。不過，她指出當局定會密切監察聖誕、新年長假期後有否出現確診數字反彈。

問到陳肇始會否有針對私人地方或家庭聚會的措施，她提到有需要時會探討，因為如果每事都依循法例的話，就會有聲音認為是太嚴厲。當然，她不忘呼籲市民切勿跨家庭聚會，做足防疫措施。

縱然現時距離今年農曆新年尚有個多月時間，但陳肇始另外也提本年應盡量避免舉辦大型活動，所以對於年宵花市能否如期舉辦，她透露當局未有仔細評估，亦未有任何相關安排。

此外，有商戶擔心若進一步收緊防疫措施，會進一步影響農曆年前的生意。

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撰文 : 蘇家華

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