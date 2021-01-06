【香港製造】疫市及早轉陣迎合香港人　酒吧東主港島開尼泊爾餃子店

▲ 饃饃餃子位於堅尼地城港鐵站 C 出口對出。

新冠肺炎疫情打擊不同行業生計，有酒吧東主毅然轉型，在港島開設尼泊爾餃子店，疫市裏大收旺場。

位於堅尼地城港鐵站對出的「饃饃餃子」去年 11 月中才開業，由尼泊爾、港人夫婦打理業務。老闆娘 Carrie 說：「我先生之前經營酒吧，但新冠肺炎疫情下莫講生意，連營業都不容許，所以索性轉行。尼泊爾餃子是以前拍拖時他帶我試，可以說是一試愛上，既然香港無甚麼尼泊爾美食，就想不如帶來香港，然後主打外賣，迎合現在市況。」

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▲ 尼泊爾餃子和尼泊爾風味的奶茶，少甜且帶有薑黃味。

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Carrie 指出，不少人會將尼泊爾食物與印度食物混淆，兩者食物風格的確好像中式、港式般雷同，難以分辨兩者，而尼泊爾與印度食品最大分別在於香料的使用方法：尼泊爾食物較清新、不辣、少油，更像西藏食物，這也跟尼泊爾毗鄰西藏有關，口味會更合喜歡清淡的本地人。

主打的尼泊爾餃子含有大量洋蔥，並採用了薑黃，小豆蒄粉，瑪撒拉等香料，肉餡以雞肉、豬肉為主，烹調上注重保留肉汁，肉汁噴湧時與其說餃子，倒不如說更像小籠包，非常美味。在記者訪問的短短半小時，便有不少客人前來光顧，有客人甚至一口氣買大量生餃準備打邊爐，開業短短 2 個月便已有一定名氣。

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▲ 饃饃餃子提供 whatsapp 電話讓客人提早預訂食物。

又由於所有餃子都是即叫即煮，客人通常要等大約 10 分鐘，Carrie 表示在人多時甚至有可能要等半小時，所以饃饃餃子提供《WhatsApp》帳戶供客人提早預訂。他說：「因為我們主打外賣，除了熟餃子也會賣生餃子方便客人打邊爐。為了迎合香港人喜歡香口的飲食文化，我們首創了尼泊爾煎餃，頗受歡迎。有些朋友甚至會跨區過來買外賣。我們亦供應尼泊爾小食和尼泊爾風味奶茶，希望未來能夠進一步推廣尼泊爾飲食文化。」

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