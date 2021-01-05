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【附六款口罩圖】Pokémon 大亂鬥! Medox Lv3 精靈口罩 售$128盒 附直購連結

業界頭條 17:29 2021/01/05

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香港口罩廠 Medox 早前表示，會推出 Pokemon 圖案口罩，日前口罩已在 Mask Factory 門市發售，今次終於在官網發售。
                  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

首批推出的 Pokemon 口罩，採用不同顏色的口罩，共有 6 個款式，包括:比卡超、風速狗、水伊布、雷伊布和謎擬 Q，但未有圖案口罩發售。一盒有 30 個，獨立包裝，售 $128 盒。

    點擊圖片放大
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Medox 口罩規格

規格︰17.5 x 9.5cm (成人), 14.5 x 9.5cm (中童), 12.5cm x 8.5 cm (小童)

款色：共24款

規格：ASTM Level 3, EN14683 Type IIR, BFE & VFE & PFE > 98%

數量：30 個獨立包裝

售價：$128

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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