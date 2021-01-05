【附直購連結】一盒有三款優美設計! Govek 超靚和風賀年Lv3口罩 獨立包裝售$78盒 2 盒 9 折

SaSa 表示，正發售全新的 Govek 和風口罩。



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Govek 和風口罩以櫻花、和扇圖案搭配日本傳統青海波紋設計，靈感來自華麗京都西陣織；每款已有 3 款不同拼色，今次更升級至 ASTM Level 3 標準，防護力更強! 新口罩已在門市和官網發售。

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Govek 口罩規格

符合ASTM Level 3 標準

過濾效率PFE≥99%，BFE≥99%

有效過濾微細灰塵，細菌，花粉

STC (香港標準及檢定中心) 檢測認證

尺寸: 175mm x 95mm



30 個獨立包裝

售價: $78/盒 (2盒或以上可享 9 折)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。