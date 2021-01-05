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【附直購連結】一盒有三款優美設計! Govek 超靚和風賀年Lv3口罩 獨立包裝售$78盒 2 盒 9 折

行內熱話 16:47 2021/01/05

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SaSa 表示，正發售全新的 Govek 和風口罩。
                  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Govek 和風口罩以櫻花、和扇圖案搭配日本傳統青海波紋設計，靈感來自華麗京都西陣織；每款已有 3 款不同拼色，今次更升級至 ASTM Level 3 標準，防護力更強! 新口罩已在門市和官網發售。

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【其他內容】 【消委會 5 星評級】理的 Level 3 獨立裝新版港產口罩 特價售$65/30個 附購買連結

Govek 口罩規格

符合ASTM Level 3 標準

過濾效率PFE≥99%，BFE≥99%

有效過濾微細灰塵，細菌，花粉

STC (香港標準及檢定中心) 檢測認證

尺寸: 175mm x 95mm

30 個獨立包裝

售價: $78/盒 (2盒或以上可享 9 折)

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【其他內容】【唔駛 $1 個】3E>99%! 日本 Fuji 口罩 再劈價售 $49/50個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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