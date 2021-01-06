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【員工私隱】內地公司派智能坐墊「監控」員工？公司回應：只是產品內部測試

商管策略 12:00 2021/01/06

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中國企業不時傳出奇怪的員工守則，繼早前短片社交分享平台《快手》被爆出在洗手間安裝計時器後，近日又員工投訴公司透過辦公椅坐墊「監控」。派發坐墊的公司回應指，坐墊為研發中的新產品，只是讓員工進行內部測試。

《都市快報》報道，有網友在「19樓論壇」發帖表示，其公司的人力資源部門用員工坐墊監察其工作情況。該名網友指，公司早前向員工派發一批由「杭州荷博物聯」研發的坐墊，聲稱可感應心跳、呼吸、坐姿等人體數據；如果坐墊感應到用戶長時間不動，還會提示用家要起身活動一下。

中國短影音App《快手》廁所裝計時器 公司解釋：要收集數據加廁格見下頁

起初，該員工和同事都​​覺得這個產品很實用，但後來她發現自己的工作情況被上傳到後台，也會被公司的人力資源部門看到。由於坐墊跟 app （流動應用程式）相連，員工坐在椅子上的時間和離開椅子的時間均會上傳至系統中。該員工在帖子中認為，坐墊彷彿變成監視器。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

杭州荷博物聯派發給員工的智能坐墊。

誰最愛加班？研究：中國工時最長・韓國主管最「爆肝」見下頁

「杭州荷博物聯」之後公開表示，智能坐墊為研發中心正在研發的新產品，主要功能是監測使用者的健康狀況。對於為何讓員工使用該款坐墊，派發坐墊的公司解釋，產品原意是為了收集更多試驗數據，這些數據將嚴格保密，不會計入員工考核、考勤，也不會作為各項獎金發放的依據。

Google推「322」新工時政策 取代辦公室朝九晚五「齋坐」模式見下頁

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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