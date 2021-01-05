政府宣布為「遙距營商計劃」（D-Biz）加碼，由港幣 15 億元加碼至 19 億元，並指計劃開始以來平均每位申請人獲批 6 萬元。業界估計，餘下未完成審批的申請者平均可獲批大約 5 萬元。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，遙距營商計劃反應熱烈，新冠肺炎疫情下政府若有能力確應支援中小企，說：「平均下來各申請人獲批 6 萬，這個數字是合理的，D-Biz 一共能申請 3 個項目，總上限為 30 萬。坊間的確有人只獲得數千元資助，但也有公司獲得接近上限申請金額，那些人也不會到處宣揚。平均下來這個數值是合理的。」

平均每宗獲批約 6 萬元 D-Biz 撥款加碼至 19 億【見下頁】

▲ 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。

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方保僑指出，D-Biz 推出接近 1 年，申請早已截止，盼新一輸注資可以幫助到更多中小企。他指出，D-Biz 批核成功的關鍵在於項目是否能助公司轉型，以餐廳為例，開網店其實也就數千元，而 D-Biz 的關鍵點一直不是『批出多少錢』，而是批出的金額『能否幫生意模式作出改變』，一些未見得可以改變生意模式的項目，便未必能夠獲批資助了。

▲ 香港創科發展協會主席陳迪源。

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香港創科發展協會主席陳迪源表示，政府公布平均申請獲資助港幣 6 萬元，料不少申請皆由 3 個項目合計，但總算在新一輪加碼後有近 20 億元流入業界，對振興經濟有積極的幫助。

他說：「政府今次做法已經比以前有進步，公布批核進度同時宣布加碼，減少不必要的猜想和疑慮。以 D-Biz 收到 38,572 宗申請計，其中 28,038 宗已經獲批約 14 億元；若以原來安排，1 億元肯定不足夠滿足餘下的約 1 萬宗申請。現在加碼後有 5 億元餘額，假如 1 萬宗申請全批，雖然每宗申請平均只有約 5 萬元，比目前的 6 萬元平均數低，但亦在合理接受範圍之內。秘書處這次亦宣布預計 1 月底前通知企業申請結果，相信很多申請者在過年前都可以收到好消息，希望政府及秘書處在稍後處理簽署合約及發放款項能夠有效安排，否則將影響不少中小型供應商的財政預算及工作安排，亦令申請者未能及時運用科技解決新冠肺炎疫情下遇到的種種問題。」

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