【SME學堂】零售寒冬 Hermès．BV 逆市齊加價　隨時引發排隊潮？

一年又過去，市場又傳出奢侈品牌加價的消息，如愛馬仕 (Hermès) 、寶緹嘉 (Bottega Veneta) 等。在市道疲弱凡情況下，奢侈品牌竟逆市加價，更神奇的是，加價後產品銷量反而大增。

據內地媒體指，Hermès 通常在每年年初加價，對比 Hermès 官網價格後發現，Twilly 小絲巾的價格已經由 1,500 元（人民幣，下同）升至 1,600 元，Lindy 30 手提袋的價格已經由 59,500 元升至 63,050 元，加幅分別為 6.6% 及 5.9%。

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奢侈品牌通常有各自定價計劃，每年上調價格 1 至 2 次。但自新冠肺炎疫情以來，一些品牌的加價次數和加價幅度更顯著，引起消費者關注。最經典的例子是 香奈兒（CHANEL）分別在 2019 年及 2020 年加價，造成店舖外大排長龍的情況。

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▲ Lindy 30 手提袋的價格已經由59,500元(人民幣，下同)升至63,050元

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因為很多名牌手袋均有升值潛力。據外國網站 BRAGMYBAG 數據顯示，多款 CHANEL 手袋在 2015 及 2019 年的歐元區價格都有顯著升幅，在 4 年內由 230 歐元（約港幣 2,186 元）升至 1,450 歐元（約港幣 13,787 元）不等。其中，Chanel Large Deauville Bag 升幅高達 82%。

所以，每逢加價消息傳出，都會吸引一眾想以原價、較低價入手的消費者；當日後奢侈品的需求逐漸回復正常時，奢侈品的價格會升值，買入者就可以賺取其中的差價。

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Photo：Hermes、CHANEL