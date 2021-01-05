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【SME學堂】又想跟潮流又要環保？ Z世代「道德時尚」推動 5000 億元二手市場

商管策略 16:28 2021/01/05

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一場新冠肺炎疫情，改變人們消費習慣，甚至令二手電子商貿崛起。傳統服飾品牌看準「Z世代」（即 1990 年至 2000 年出生的人）傾向購買二手服飾，也開始跟二手商品電商合作，搶攻 Z世代市場，預料未來 5 年二手市場規模將增長逾港幣 5,000 億元。

二手商品電商 ThredUP 2020 年轉售市場研究報告指出，新冠肺炎疫情改變消費者習慣和零售商積極轉型的情況下，全球二手市場的規模預計未來 5 年內將增長至 640 億美元（約港幣 4,961 億元）。

當中「Y世代/千禧世代」（約指 80、90 後）及 Z 世代是推動二手市場增長的主力，他們崇尚「道德時尚」，願意支持對地球永續發展的概念，零售商為了吸引新世代消費者，積極投入二手市場。

H&M放棄快時尚模式？推新品牌・主打會員訂閱制見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

GAP 則鼓勵客戶回收舊衣服換取積分，便可在 GAP 旗下各品牌店舖獲得消費折扣

索價過＄7500羽絨仍賣斷市！DESCENTE被Adidas拋棄10年「翻身史」見下頁

新冠肺炎疫情令不少知名品牌倒閉或申請破產，如 Victoria’s Secret 和 J.C Penney。相反，結合二手服飾轉售和電商的 ThredUP、Poshmark 及二手奢侈品平台 The RealReal，成為零售界的新星。不少大型零售商跟 ThredUP 合作，進軍二手市場。如沃爾瑪（Walmart）在自家網站上售賣 ThredUP 近 75 萬件商品；GAP 則鼓勵客戶回收舊衣服換取積分，便可在旗下各品牌店舖獲得消費折扣。

這次轉售熱潮，連高檔百貨 Nordstrom 也搶攻，品牌在去年 1 月開設「See You Tomorrow」轉售店，回收並專賣二手衣物；家具品牌宜家家居（IKEA
）在同年 11 月，於瑞典開設首家二手家具快閃店，店鋪只售賣經維修後的二手家具產品。

Walmart 疫市客量大跌 Costco 收入反增6％全靠「蝕本貨」?見下頁

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Photo：pexels、Raysonho

撰文 : 廖淑瑩

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