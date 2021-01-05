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【遙距營商計劃】平均每宗獲批約 6 萬元　D-Biz 撥款加碼至 19 億

數碼轉型 13:55 2021/01/05

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新冠肺炎肆虐，香港百業蕭條，宣布為「遙距營商計劃」加碼。創新科技署今日（1 月 5 日）公布，政府「防疫抗疫基金」下「遙距營商計劃」（D-Biz）的撥款由港幣 15 億元增至 19 億元，為收到的合資格申請提供資助。

等到結業都未批出D-Biz　服務供應商嘆政府好心做壞事見下頁

發言人表示，各企業對計劃反應十分熱烈。於 2020 年 5 月 18 日至 10 月 31 日申請期內共接獲 38,572 宗申請，其中近 10,000 宗於 10 月最後 1 個星期遞交；約 95% 申請來自中小企業。截至今日上午 10 時，已處理申請數為 28,038 宗，當中 25,930 宗獲批。

扣除在獲批後但沒有接受申請結果或未有提供相關文件等個案，獲批申請涉及總資助額約 14 億元，平均每宗獲批約 60,000 元。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

發言人說：「政府希望透過增加計劃的承擔額，盡量滿足申請企業在疫情期間對遙距營商的殷切需求。計劃秘書處正全力處理餘下的申請，預期 1 月底前通知企業其申請結果。」

Photo：pixabay、Colt International

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撰文 : 陳文政

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