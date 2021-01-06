【創業Tips】逆市如何成功創業？Tesla創辦人Elon Musk 5個創業心法

創業需要極大的勇氣，在逆市下創業更甚。據統計，初創企業（Startup）在 1 年內倒閉的機會高達 90%，而存活下來的 1 成中，又有 90% 會在 5 年內倒閉。有「狂人」之稱的 Elon Musk 在創業期間也經歷過黑暗時期，曾有意將特斯拉（Tesla） 賣給蘋果（Apple） 。經歷成功與失敗，Elon Musk 亦有一套創業心法，令他在事業上取得成就。

(1) 創業須找出 Unmet Need兼研發優秀產品

創業要成功當然要有「優秀的產品」，但所謂的「優秀」產品並不是只比對手「好一點」的產品，而是要完全超越對手。因為在成熟市場中，原有的品牌有絕對優勢，如果產品只是「好一點」，消費者仍然會選擇固有品牌。

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以 Elon Musk 的商業火箭計劃 SpaceX 為例 ，航天業向來都認為即使降低價格也不會提升需求。因此，他們從來都不考慮如何減低火箭發射成本，但 Elon Musk 卻從中看到機會，開始研究可重複使用的火箭和開發其他節省成本的方法，透過降低成本，讓他的產品至少在價格上明顯比其他競爭者有優勢，甚至顛覆航天業。

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（2）好產品不需要說明書

產品說明書當然有存在價值，但大部分人都不喜歡閱讀說明書。產品設計者應該以不需要說明書為目標來開發產品，讓產品為自己發聲。蘋果創辦人喬布斯 （Steve Jobs）也堅持著同樣的信念，因此當用家打開 iPhone 或 iPad 的盒子時，不會見到任何說明書。使用者只需要按下產品開關，整個系統就開始教導你如何使用。

（3）創新總來自於不斷犯錯

犯錯對於創業是非常重要，唯有從錯誤中才能夠取得足夠的經驗用於創新。SpaceX 就是屢敗屢戰的例子，2006 年「獵鷹 1 號」發射一秒後，因為燃料管破裂而失敗。2007 年，再次試射，火箭因穩定問題，導致傳感器關閉引擎而再次失敗。2008 年，第三次試射，「獵鷹 1 號」在升空兩分鐘後，火箭開始震顫，最終與地面失去聯繫。Elon Musk 沒有因這些錯誤而退卻，終於在 2008 年 9 月 28 日成功的將「獵鷹 1 號」升空，並進入了預定軌道。

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（4）市況不佳反而是創業最佳時機

市場總是不理智、會犯錯，然而像是 Elon Musk 這樣的創業家，總是在人們不斷犯錯的市場環境中或不景氣的時刻，不斷尋找投資機會，以低廉的價格取得需要的資源，或者進行投資與創業。例如在經濟低迷的時候，招募人才就會變得更容易。

（5）太在意「流程」 隨時破壞創新思考

Elon Musk 認為天分與人格相比，應當更強調人格這一面，心地是否善良比起這個人的工作能力如何更加重要。相對於很多人過份注重「流程」，Elon Musk 也認為應該跳出「大機器裏的小螺絲」思維，不要讓「流程」取代了「思考」，才能有更多創新想法，並擺脫既有流程與官僚主義。

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Photo：Steve Jurvetson、Quartz、Tesla