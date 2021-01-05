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【疫市營商】日本搶購福袋人流只剩3成　百貨公司提前開售・轉網銷保生意

商管策略 15:03 2021/01/05

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日本新冠肺炎疫情惡化，令當地大型百貨公司的新年促銷活動人流大減。至於每年搶購福袋的境況也不再，部分店舖在門外排隊等待開門的顧客僅為去年將約 3 成，有百貨公司就轉為網上銷售福袋。

購買福袋已成為日本消費者每年的「指定動作」，在東京的京王百貨店因而提早在早上 9 時半營業，但今年排隊等候的顧客比去年大跌 3 成。京王百貨店為避免店內過分擠迫，在去年 12 月起依次序發售福袋，而百貨公司也在銷售位置上作出特別安排，把食物類較受歡迎的福袋由人流較多的地下移至 5 樓的男裝賣場。

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以往在百貨公司門外排隊等候購買福袋的情境不再。

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有百貨公司堅持在店內售賣福袋，也有百貨公司改為網上銷售。三越伊勢丹將新宿總店中的 9 成福袋改為網上發售。至於在元旦開始營業的崇光西武公司西武池袋總店，當日的銷售額較去年減半。澀谷PARCO 今年 1 月 2 日開始促銷活動，並比去年延長 4 日分散客流「防疫」。

崇光西武表示，顧客減少相信是受到新冠肺炎疫情影響，以及公司在去年底提前發售福袋有關。

疫情網購大增反壞事 破紀錄退貨潮變零售物流隱憂見下頁

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Photo：Nesnad、Tokyo Fashion、Tatsuo Yamashita、Dick Johnson@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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